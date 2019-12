Nieuwe acties mogelijk bij AB InBev na Nieuwjaar

Over een deel van het conflict, met name over de syndicale eis voor een verbetering van de werkzekerheids- en inkomensgarantie bij ontslagen om economische redenen, werd een akkoord bereikt tussen bonden en directie.

Over andere dossiers was dat niet het geval, aldus vakbondssecretaris Kris Vanautgaerden (ACV Voeding en Diensten). Onder meer over meer koopkracht en werkbaar werk bij AB InBev en de problemen met de loonadministratie was er nog overleg. Dat overleg, aldus Vanautgaerden, is donderdag opgeblazen. 'De directie had onvoldoende mandaat. Het overleg is gestopt.'