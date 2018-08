Nieuwe directeur voor Belgische brouwersfederatie

Belgische Brouwers, de sectorfederatie van de brouwerijsector in ons land, heeft 4 jaar na het vertrek van Sven Gatz een nieuwe directeur gevonden in Nathalie Poissonnier.

'Haar ervaring bij verschillende federaties is belangrijk. Een federatie is immers geen bedrijf, men staat in contact met verschillende stakeholders', aldus de voorzitter. Dat ze geen ervaring heeft in de bierwereld heet dan weer een pluspunt. 'Ze begint met een wit blad, niet gelinkt aan één of andere brouwer. Ze heeft bovendien in het verleden bewezen erg snel te leren.'