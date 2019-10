Nieuwe fabriek geeft frietmaker Agristo boost

De nieuwe diepvriesfrietenfabriek van Agristo in Wielsbeke draait sinds vorig jaar op volle toeren. Dat is te zien aan de omzet en de winst.

De winst van de Belgische diepvriesfrietenmaker Agristo is vorig jaar met de helft gestegen. Een nieuwe West-Vlaamse fabriek deed het familiebedrijf fors meer verkopen in de hele wereld.

België is een frietland en dat zie je niet alleen aan zijn frituren, maar ook aan zijn diepvriesfrietenfabrieken. Met 650 miljoen euro omzet is Clarebout Patatoes de grootste, maar nummer twee Agristo komt opzetten.

De omzet van het bedrijf steeg vorig jaar met 31 procent. De winstcijfers volgden. De nettowinst lag ruim de helft hoger dan in 2017.

'De reden? Onze nieuwe fabriek in Wielsbeke. Die ging in 2017 open, maar kwam vorig jaar op kruissnelheid', zegt Hannelore Raes. Zij is samen met Filip Wallays CEO is. Hun vaders richtten Agristo in 1986 op.

Nederland

Agristo investeerde 200 miljoen euro in de gloednieuwe fabriek, die de andere twee fabrieken in België en Nederland aanvult. In Wielsbeke maakt Agristo dit jaar 200.000 ton diepvriesfrieten en -kroketten.

We hebben nu 2 procent van de wereldwijde diepvriesfrietenverkoop in handen. Over vijf jaar moet dat 4 tot 5 procent zijn. Hannelore Raes CEO Agristo

'In de komende jaren willen we blijven groeien', zegt Raes. 'Al zal het tempo lager liggen dan in het uitzonderlijke 2018.'

De wereldwijde markt voor frieten groeit jaarlijks met 3 procent, maar de twee ondernemers willen sneller groeien. 'We hebben nu 2 procent van de wereldwijde diepvriesfrietenverkoop in handen. Over vijf jaar moet dat 4 tot 5 procent zijn.'