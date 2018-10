‘Nieuwe investering benadrukt belang Rotselaar voor Danone'

De Franse zuivelproducent Danone investeert opnieuw in zijn fabriek in Rotselaar. In België staat het merk onder druk door de groeiende populariteit van witte producten.

De zuivelproducent Danone gaat dit jaar opnieuw investeren in zijn fabriek in Rotselaar, waar hij yoghurt van de merken Actimel, Vitalinea en Activia maakt. Het gaat om 4,5 miljoen euro voor onder andere een waterzuiveringsinstallatie. In 2015 trok Danone al 13,5 miljoen euro uit voor nieuwe machines om Activia en Vitalinea te maken en in 2017 ging 10 miljoen euro naar verschillende vernieuwingen, waaronder nieuwe opslagtanks. ‘De investeringen tonen dat Rotselaar erg belangrijk blijft voor Danone’, zegt Wim Bauwens, de CEO van Danone België. ‘Er is voldoende gekwalificeerd personeel te vinden in de omgeving en het bestaande personeel heeft in al die jaren veel ervaring opgedaan.’

Danone verliest marktaandeel aan de huismerkproducten. Wim Bauwens CEO Danone

De 450 medewerkers in Rotselaar hebben dus reden om te vieren, maar voor de directie van Danone België geldt dat veel minder. In ons land gaat de zuivelproducent erop achteruit, schrijft Danone België in zijn recentste jaarraport. Yoghurt van de huismerken van de supermarkten lepelt klanten weg bij Danone. Terwijl de markt licht groeit, verliest Danone terrein. Hoe hoog het marktaandeel van Danone is, wil het bedrijf niet kwijt. De omzet daalde vorig jaar met 3,04 procent naar 307,9 miljoen euro.

Budgetsupermarkten

‘De huismerken winnen terrein omdat ze tegenwoordig allerlei soorten yoghurt aanbieden: bio, Griekse yoghurt enzovoort’, zegt Bauwens. ‘Wij willen bereiken dat de mensen meer yoghurt eten en dat ze ook vaker voor ons kiezen. Belgen eten gemiddeld 18 kilogram yoghurt per jaar. In landen zoals Nederland en Frankrijk is dat dubbel zo veel.’

Danone in België Omzet (2017): 307 miljoen euro. Bedrijfswinst: 16,5 miljoen euro. Personeel: 350 mensen in de fabriek in Rotselaar en 150 in de naastgelegen magazijnen.

Om de verkoop weer op te drijven wil Danone inspelen op enkele trends. Zo werkt het aan een aanbod van biologische yoghurt. ‘De populariteit van bio zal de komende jaren alleen maar toenemen’, zegt Bauwens. Het voorbije jaar lanceerde Danone al enkele bioproducten onder het merk ‘Les Deux Vaches’. ‘In 2019 willen we nog meer bioproducten lanceren.’

Daarnaast wil Danone ook meer producten verkopen via budgetsupermarkten als Aldi en Lidl. Zo stelt Danone zich wel meer bloot aan de concurrentie van de goedkope huismerken, maar de budgetketens hebben de afgelopen jaren fors terrein gewonnen, ten koste van vooral de klassieke supermarkten van Carrefour en Delhaize. Danone kan dus eigenlijk niet anders. ‘De shopper is tegenwoordig overal en we willen hem overal kunnen bedienen’, zegt Bauwens. Ook in buurtwinkels wil Danone meer beschikbaar zijn, om mensen die onderweg zijn beter te bereiken. ‘Daarvoor ontwikkelen we nieuwe verpakkingen’, zegt Bauwens.

Schermvullende weergave Danone België-CEO Wim Bauwens was jarenlang directeur bij Alpro. ©Saskia Vanderstichele

Danone wil yoghurt ook een gezonder imago geven om de verkoop te kunnen opdrijven. Daarom verschijnt binnenkort op elke verpakking een ‘nutriscore’. Die gezondheidsscore wordt berekend op basis van een wetenschappelijke formule en heeft de steun van de overheid. Maar de vraag rijst of Danone zich daarmee kan onderscheiden, want Delhaize en Colruyt printen binnenkort ook nutriscores op hun producten.

Alpro

Dat het Danone-merk zich niet op de groeiende markt voor plantaardige zuivelalternatieven werpt, is geen verrassing. Het Franse bedrijf nam vorig jaar het van oorsprong Belgische Alpro over. De samenwerking met de maker van producten op basis van soja blijft voorlopig al bij al beperkt. Beide bedrijven behouden hun hoofdkantoor. ‘Alpro en Danone werken onafhankelijk van elkaar’, zegt Bauwens. ‘De samenwerking is beperkt omdat beide bedrijven elkaar niet overlappen.’ Al voegt hij er aan toe dat een nauwere samenwerking in de toekomst mogelijk is.

Danone verkleint salestak Alpro Op het hoofdkantoor van Alpro in Gent krijgen zo’n 20 mensen een nieuwe functie omdat het merk in een aantal van de 54 landen waarin het actief is niet langer zelf de verkoop aan supermarkten gaat aansturen. De lokale kantoren van Danone nemen die taak over. De Franse zuivelreus nam Alpro vorig jaar over. Toch boet het Alpro-hoofdkantoor niet aan belang in, zegt de directie. ‘Het personeelsbestand blijft op peil. De betrokken mensen krijgen een andere functie in het bedrijf’, zegt woordvoerster Ann De Jaeger. Ook bij de vakbonden valt te horen dat er geen sprake is van ontslagen. Alpro noemt de stap logisch. ‘In onder andere Scandinavië en Zuid-Europa werken we samen met lokale onafhankelijke distributeurs, die aangestuurd worden door een twintigtal mensen op ons hoofdkantoor. Maar in die landen heeft Danone een eigen organisatie.’ Het Alpro-personeel blijft in de betrokken landen verantwoordelijk voor de marketing, de ontwikkeling en de productie van de producten, zegt De Jaeger. ‘In landen zoals België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland blijven we onze producten zelf verkopen.’