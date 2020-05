Nieuwe overname voor Gentse hondenbrokkenfamilie

United Petfood rijgt de overnames aan elkaar. De dierenvoedingfabrikant, deels in handen van Waterland, breidt uit in Nederland.

United Petfood, een Gents familiebedrijf dat droge honden- en kattenvoeding maakt, neemt de Nederlandse sectorgenoot Jonker Petfood over. Financiële details over de deal geeft het bedrijf niet.

Groei

'De overname van deze productievestiging past in de geplande groeistrategie', zegt het bedrijf in een mededeling. De fabriek in Waalwijk wordt de veertiende productiesite van United Petfood, en de derde in Nederland, na de overname van IAMS eind maart, een ander Nederlands merk van dierenvoeding. 'Ons netwerk van productiesites creëert niet alleen flexibiliteit, maar laat ons ook toe de productie dichter bij onze klanten te brengen', zegt de directie.