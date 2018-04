Noodklok voor cacaoboeren, ondanks groei voor Fairtrade

Het volume aan verkochte hoofdproducten met het Fairtrade-label - cacao, koffie en bananen - nam vorig jaar in ons land met 10 procent toe. Vooral cacao zit in de lift. Toch luidt Fairtrade de alarmbel over het ingrediënt van chocolade.

De Belgische consument is almaar meer te vinden voor producten die via eerlijke handel met boeren in de Derde Wereld tot in onze winkelrekken geraakt zijn. Want ook vorig jaar merkte Fairtrade, de organisatie die onder meer het gelijknamige label toekent, een stijging van de producten in kwestie in ons land.

In 2017 nam het verkochte volume (gewicht) van de drie hoofdproducten met het label - cacao, koffie en bananen - met iets meer dan 10 procent toe. Deze stijging valt vooral op bij producten op basis van cacao: de volumes afgewerkte producten groeiden hier zelfs met 45 procent.

Fairtrade Belgium merkt niet alleen een groei in bijna alle productcategorieën, maar ook een aanzienlijk hogere marktpenetratie. Waar tien jaar geleden slechts 24 procent van de Belgische huishoudens Fairtrade-producten kocht, is dat nu 69 procent. Belgen kiezen vandaag dus steeds meer voor Fairtrade en ook de verscheidenheid aan Fairtrade-producten in hun winkelkar is toegenomen.

Vandaag hebben alle supermarktketens Fairtrade-producten in hun schappen liggen en dat is ook het geval voor kleinere winkels en gespecialiseerde handelszaken. Ook de bekendheid neemt toe: bijna drie kwart van de respondenten kent het zwart-blauw-groene logo van Fairtrade en 93 procent van hen beschouwt het als een betrouwbaar label.

Cacao

Vooral de verkoop van cacao uit eerlijke handel zit in de lift. Er zijn nu zelfs supermarktketens die de eerlijke chocolade inslaan voor de productie van hun eigen gebak, zoals Carrefour. Maar Fairtrade wijst op de keerzijde van de medaille: vandaag haalt chocolade op basis van Fairtrade-cacao amper 1 procent marktaandeel in België. 'Als eerlijke handel echt een verschil wil kunnen maken in het leven van cacaoproducenten, dan moet er een versnelling hoger geschakeld worden', zegt Fairtrade.

En er is meer. Volgens Fairtrade is de situatie van cacaoproducenten in West-Afrika – waar 70 procent van de oogst vandaan komt – is allesbehalve rooskleurig. Vele producenten leven in extreme armoede, wat resulteert in slechte arbeidsomstandigheden, kinderarbeid, ontbossing en heel wat andere problemen. Zelfs door Fairtrade gecertificeerde boeren, ook al kunnen ze genieten van de voordelen van het certificatiesysteem, kunnen niet onstnappen aan deze realiteit.

Fairtrade pleit daarom voor een hogere cacaoprijs, want een van de redenen voor de problemen zijn de historisch lage tarieven in 2017. 'We moeten het onderwerp van de prijs op tafel durven leggen, en we betreuren het dat dit een taboe is voor veel actoren uit de sector. Een wereldwijde mobilisatie is onontbeerlijk, niet alleen van spelers uit eerlijke handel, maar ook van industrie en overheden, zowel in consumerende markten als producerende landen.'