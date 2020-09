Noren investeren 150 miljoen in zalmkwekerij in Oostende

De nieuwe zalmkwekerij die het Noorse Colombi Salmon wil installeren in de haven van Oostende moet 80 tot 100 jobs opleveren.

De Noorse zalmkweker Colombi Salmon begint volgend jaar met de bouw van een productieafdeling op een site aan de haven van Oostende. De groep gaat bovengronds zalm kweken in tanks.

Vanaf 2023 wil het bedrijf volledig operationeel zijn en jaarlijks 15.000 ton Atlantische zalm kweken. Colombi Salmon investeert 150 miljoen euro in de nieuwe site. Die investering moet 80 tot 100 directe jobs opleveren, en 100 indirecte banen, zegt het havenbedrijf van Oostende in een persbericht.

Het Noorse Colombi is een nieuwe groep, die onlangs werd opgericht door twee voormalige bankiers die voor het Scandinavische Nordea jarenlang de zalmsector analyseerden. Het Noorse landbouw- en visserijbedrijf Refsnes Laks is grootste aandeelhouder en investeerde 19 miljoen euro in de groep.