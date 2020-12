Noten bestuurder bij groentenspecialist Ardo

Ardo is een West-Vlaamse producent van diepvriesgroenten. Het is de Europese marktleider in die sector. Ruim een kwart van alle diepvriesgroenten die in Europa geconsumeerd worden, komt van het bedrijf uit Ardooie. Het huidige Ardo ontstond in 2015, nadat zeven neven van de familie Haspeslagh besloten om hun twee bedrijven, Dujardin Foods en - toen al - Ardo, samen te brengen.