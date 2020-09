'Nu de klanten terugkomen, zijn we weer winstgevend'

De cateringsector ziet zwaar af door de coronacrisis. Ook Quadratura uit Geel verloor de voorbije maanden omzet. 'We verzorgen de catering van Pukkelpop, en dat ging dit jaar niet door.'

In normale tijden bekomen Koen Van Nieuwenhuyze en zijn vrouw Wendy in september van een drukke zomer. Eind augustus verzorgen ze al jaren de catering voor de medewerkers van Pukkelpop. Maar dit jaar is anders, want het muziekfestival gaat niet door vanwege corona en ook de andere activiteiten van Quadratura lijden onder het virus. De broodjeszaak en traiteurdienst uit Geel levert broodjes, pastabuffetten en ontbijten aan particulieren en bedrijven in en buiten de Kempen.

'Vanaf dag één ondervonden we de gevolgen van corona', zegt Van Nieuwenhuyze. 'We verzorgen de familiedag van een rusthuis uit de buurt, en dat zegde meteen af. Ook de Dag van de Zorg (een opendeurdag in de Vlaamse rusthuizen, red.) ging niet door, waardoor we klanten verloren. In een school hebben we een broodjesautomaat, die we plots niet meer moesten aanvullen omdat de school dichtging.'

Knieoperatie

Ook hun broodjeszaak sloten de ondernemers. 'In principe mochten we openblijven, net zoals andere voedingswinkels. Maar veel klanten bleven weg en daardoor boekten we nog maar 10 procent van onze gewone omzet. Daarom hebben we beslist de zaak te sluiten.'

De ondernemer liet het niet aan zijn hart komen. 'In de maanden voordien was het erg druk. We hebben van de gelegenheid gebruikgemaakt om uit te rusten en mijn knie te laten opereren. Daarnaast hebben we enkele onderhoudswerken aan onze winkel versneld kunnen uitvoeren.'

Toen de piek van de eerste corona-uitbraak in mei voorbij was, heropende Van Nieuwenhuyze zijn zaak. 'De eerste maanden bleven we verlies maken. In augustus waren we weer kostendekkend en we worden winstgevender, nu we opnieuw 75 procent van onze omzet boeken.'

Weigeren

De cateringactiviteiten blijven op een laag pitje staan. 'Mensen leven in kleine bubbels. Het is vaak niet rendabel om in catering te voorzien voor vijf mensen. Als bestellingen te klein zijn, moeten we ze helaas weigeren.' Heel wat bedrijven zegden ook af. 'Er gaan minder vergaderingen door.'

Van Nieuwenhuyze doet er alles aan om de resterende cateringklanten te houden. 'We leveren aan heel wat bedrijven in de buurt en ook aan de stad Geel. Zij vragen ons om niet langer schotels met broodjes te maken, maar individueel verpakte broodjes.'