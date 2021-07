Nu ook gif in roomijs aangetroffen

De Belgische voedselwaakhond FAVV heeft het voorbije jaar al 200 voedingsproducten met het kankerverwekkende gif ethyleenoxide teruggeroepen. Na een eerste golf van producten met sesamzaad, gember en kruiden is nu roomijs aan de beurt.

Hoelang nog zal het FAVV producten moeten terugroepen die vergiftigd zijn met ethyleenoxide? Die vraag kan de Belgische waakhond voor de voedselveiligheid niet beantwoorden. Al is het duidelijk dat er voorlopig geen einde komt aan de reeks terugroepacties, die begon in september 2020. Naar schatting 200 producten zijn al uit de supermarkt en van bij de consument teruggeroepen.

Het is een Europees probleem. Midden april was sprake van 500 terugroepingen in de hele EU. Intussen heeft Frankrijk alleen al 1.819 producten teruggeroepen. In meerdere landen onderzoeken bedrijven en overheden voeding. Daarom moet ook het FAVV nog elke week producten terugroepen.

Miljarden euro's schade De schade ramen is onbegonnen werk, stelt de Belgische federatie van voedingsbedrijven Fevia. Maar het is duidelijk dat de terugroepacties de bedrijven miljarden kosten. Supermarkten proberen de rekening door te schuiven naar hun leveranciers. Die kijken naar hun verzekeringen en de bedrijven in het buitenland, van wie ze de vergiftigde producten kochten.

Eerst troffen onderzoekers het gif alleen aan in sesamzaden en producten waar die zaden in zaten, zoals koekjes, hamburgers en broodmeelmixen. Van zulke producten had het FAVV er in april al 150 teruggeroepen uit de supermarkt. Toen begonnen onderzoekers ook gember en kruiden als curry en kurkuma te onderzoeken, wat leidde tot een twintigtal nieuwe terugroepacties.

Grote terugroepactie in Frankrijk

Nu is roomijs aan de beurt. De afgelopen week riep het FAVV acht roomijsproducten van de huismerken van onder andere Carrefour, Cora en Intermarché terug. Niet toevallig Franse bedrijven, want zij kochten hun ijs bij de Franse roomijsproducent Fromeri. De terugroepacties in België zijn een uitvloeisel van een grote terugroepactie in Frankrijk. Daar haalde de overheid de voorbije maand 447 ijsproducten uit de rekken.

Ze bevatten allemaal vergiftigd johannesbroodpitmeel, een verdikkingsmiddel dat roomijs zijn smeuïge textuur geeft. De leverancier is de Amerikaanse voedingsgroep Cargill, die het op zijn beurt kocht van een onbekende leverancier.

Dat het roomijsprobleem naar België komt, leidt tot ongerustheid. Belgische ijsproducenten kregen bezorgde telefoons van de supermarkten, bij wie het sesamdebacle nog vers in het geheugen ligt. Maar de grootste Belgische roomijsproducenten, Belgian Ice Cream Group (IJsboerke) en Milcobel (Ysco), laten weten dat ze geen johannesbroodpitmeel in hun ijs draaien. 'Ook wij hebben dadelijk bekeken of we getroffen waren, maar wij gebruiken dat middel niet', zegt Dirk Robeyn van Jacques IJs, een producent van roomijs voor supermarkthuismerken.

Geen plotse dood

Ethyleenoxide is een giftige en kankerverwekkende stof. Wie het sporadisch eet in lage dosissen hoeft niet meteen een plotse dood te vrezen. Maar wie pakweg dagelijks brood met gecontamineerd sesamzaad eet, loopt een verhoogd risico op vooral nier- en leverkanker.

Het gif is populair in de landbouw buiten Europa. Met het middel doden boeren schimmels en bacteriën. Ze spuiten het gifgas over zaden en kruiden om ze steriel te maken.

Dat er ethyleenoxide in Europees voedsel zit, kwam toevallig aan het licht door een controle van een Italiaanse bedrijf een jaar geleden.

In Europa is ethyleenoxide sinds 2011 verboden, maar toch eten Europeanen waarschijnlijk al jaren producten met te veel van de pesticide erin. Tot een jaar geleden werd niet of amper gecontroleerd of het gif in geïmporteerd voedsel zat. 'Er zijn honderden pesticides en er bestaat geen methode om ze allemaal te controleren', meldde het FAVV in april. Alleen op vraag van producenten controleerde het FAVV, en als er vermoedens waren dat de stof in een lading voedsel zat. 'We hadden geen aanwijzingen dat er te veel ethyleenoxide zat op sesam uit India.'

Dat het probleem toch aan het licht kwam, is eerder toevallig te danken aan een Italiaans voedingsbedrijf. Dat liet vorige zomer een controle uitvoeren op sesamzaden die via de Belgische importeur Ranson Europa binnengekomen waren.