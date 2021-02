Nutella-eigenaar pompt 321 miljoen in eigenaar Delacre-koekjes

Giovanni Ferrero, de eigenaar van de Italiaanse voedingsgroep Ferrero, pompt 321 miljoen euro in CTH Invest. Dat is het Belgische fonds waarmee hij - los van het familiebedrijf - een eigen koekjesimperium bouwt, met onder andere Delacre.

Maakt Giovanni Ferrero zich klaar om een nieuw snoepmerk over te nemen? Zijn Belgische fonds CTH Invest heeft na een kapitaalverhoging van 321 miljoen euro liefst 2,8 miljard euro kapitaal ter beschikking.

Daar kan het behoorlijk wat mee doen. Hoeveel Ferrero in 2016 betaalde voor de Belgische koekjesproducent Delacre is niet bekend, maar de overname van de Deense koekjesmaker Kelsen drie jaar later koste 300 miljoen euro. Kelsen is bekend van zijn koekjesdozen van het merk Royal Dansk.

Sindsdien bleef het stil rond overnames. Zo'n jaar geleden pompte Giovanni Ferrero wel 340 miljoen euro in CTH Invest.

Machtig

Ferrero is een van de machtigste zakenmensen ter wereld. Er zijn maar 31 mensen rijker dan hem, berekende het magazine Forbes. Dat raamt zijn vermogen op 32,4 miljard dollar.

Dat iemand van zijn kaliber zijn 'privékoekjes' onderbrengt op een postbusadres in Watermaal-Bosvoorde verbaast misschien. Maar Ferrero heeft een nauwe band met ons land. Hij werd geboren in Italië, maar verhuisde als kind naar België.

De kleinzoon van Nutella-uitvinder Pietro Ferrero deed zijn middelbare school in België. Na zijn marketingstudies in de Verenigde Staten belandde hij opnieuw in België. Hij vervulde verschillende functies in het familiebedrijf Ferrero, dat zijn vader Michele Ferrero internationaal op de kaart had gezet met merken als Kinder, Tic-Tac en Ferrero Rocher. Eerst was Giovanni Ferrero verkoopverantwoordelijke voor Tic Tac in België. Daarna was hij Ferrero-directielid op diverse niveaus in Duitsland, Brazilië, Argentinië, Mexico en de VS.

Belgische verankering

Doordat de Ferrero's naar België verhuisden toen hun bedrijf in volle bloei was, is de afdruk van het bedrijf in ons land groot. In 1958 openden de Ferrero’s hier met succes hun eerste buitenlandse verkoopkantoor, om de bezoekers van de Wereldexpo op de Brusselse Heizel te laten proeven van de Mon Chéri, een kers met likeur in een jasje van chocolade. In 1965 begon de Europese - en wereldwijde - veroveringstocht van de Nutella-hazelnootpasta in België, gevolgd door de Tic Tac-muntjes in 1970.

Sinds 1989 heeft Ferrero ook een belangrijke fabriek in België. De vestiging in Aarlen is de op drie na grootste van het bedrijf. Ferrero maakt er Kinder Surprise, Schoko-Bons en Rafaelo-pralines. 98 procent van wat Ferrero in Aarlen maakt, voert het uit naar 50 landen in de hele wereld. De belangrijkste markten zijn Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, maar Nutella Aarlen exporteert ook naar Australië, China en de rest van Azië.

Twee jaar geleden investeerde Ferrero nog 150 miljoen euro in de modernisering en de verdubbeling van de productiecapaciteit van de fabriek. Er werken 900 mensen, maar op piekmomenten stijgt dat aantal naar 1.100.

Hartaanval

Vandaag is Giovanni de onbetwiste patriach van familiebedrijf Ferrero, dat jaarlijks ruim 12 miljard euro omzet boekt en vorig jaar met 7,8 procent groeide. Tot 2011 bestuurde Giovanni Ferrero het bedrijf samen met zijn broer Pietro, die vernoemd werd naar zijn grootvader. Veertien jaar leidden ze het bedrijf zij aan zij. Maar in 2011 kreeg Pietro een hartaanval tijdens een fietstocht in Zuid-Afrika en hij stierf. Hij was amper 47. Vier jaar later stierf ook hun 89-jarige vader Michele.