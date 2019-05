Nutella-eigenaar slaat nieuwe slag in Spanje

Nog geen twee maanden na de inlijving van een aantal koekjesmerken van de Amerikaanse voedingsfabrikant Kellog Company, is Ferrero al toe aan een nieuwe deal. Het verwerft een meerderheidsbelang in de Spaanse ijsjesmaker ICFC.

Het bedrijf was tot nog toe in handen van de Spaanse familie Lamsfus. Die blijft deels aan boord en Guillermo Lamsfus Bravo zet zijn taak als algemeen directeur verder. Volgens Spaanse media legt Ferrero ongeveer 100 miljoen euro op tafel voor de onderneming.

ICFC bestaat sinds 1964 en fabriceert met 640 werknemers eigen merken en huismerken van onder meer supermarkten (witte producten). Er zijn fabrieken in Spanje en Italië. De groep maakt 6 miljoen ijsjes per dag. Financiële cijfers zijn niet meteen bekend.

Overnamepad

Onder topman Giovanni Ferrero is de Italiaanse Ferrero-groep de laatste jaren serieus op overnamepad. Hij kocht onder meer de bekende koekjes van het merk Delacre. Ferrero woont overigens in ons land. Een groot deel van zijn belangen buiten Ferrero, dat bekend is van Nutella, Kinder, de pralines zoals Rocher en Tic Tac, zit onder dak bij een Belgisch investeringsvehikel.