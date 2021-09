Nutella-fabrikant botst op verzet in eigen land

Het Italiaanse concern Ferrero, de fabrikant van de erg populaire Nutella-chocopasta, wil meer hazelnoten uit eigen land halen. Maar dat valt niet bij iedereen in Italië in goede aarde.

Ferrero - deels Belgisch omdat eigenaar en topman Giovanni Ferrero in België woont en een deel van zijn imperium hier onderbracht - rapporteerde over het eind augustus 2020 afgelopen boekjaar een omzet van 12,4 miljard euro. Een groot deel daarvan komt van producten waarin hazelnoten verwerkt worden, vooral Nutella maar ook Ferrero Rocher en Kinder Bueno.

De essentie Ferrero wil voor zijn producten zoals Nutella meer hazelnoten inkopen in Italië.

Het lanceerde een plan om de Italiaanse productie 30 procent op te trekken.

Maar dat stoot op verzet van boeren en milieubeschermers. Niet alle boeren zijn echter tegen.

Het broodsmeersel is zo populair dat Ferrero er ongeveer 400.000 ton per jaar van maakt en de grootste verbruiker van hazelnoten ter wereld geworden is. Het bedrijf is op zijn eentje goed voor zowat een kwart van de wereldconsumptie van de noten. Ferrero heeft onder de naam Ferrero Hazelnut Company een aparte dochter voor de notenbusiness, met ruim 3.000 werknemers, eigen boomgaarden en verwerkingsfabrieken.

Turkije

Maar dat volstaat niet: Ferrero koopt ook noten in in een reeks landen, vooral in Turkije, met straatlengten voorsprong de grootste producent ter wereld, en Italië, het nummer twee. Dat is niet altijd een sinecure: in 2019 kwam het bedrijf onder vuur te liggen na berichten in de media over kinderarbeid bij het oogsten van de noten in Turkije, nadat het eerder op de korrel werd genomen voor zijn palmoliehonger.

In Italië klinkt bovendien al eens kritiek dat Ferrero te weinig Italiaans inkoopt. Het bedrijf staat op dat vlak extra onder druk sinds koekjesrivaal Barilla, bij ons vooral bekend van pasta, een Nutella-concurrent lanceerde met 100 procent Italiaanse hazelnoten en dat uitspeelt als verkoopsargument.

Duurzamer

Het leidde bij Ferrero tot het ‘Progetto Nocciola Italia’ of ‘Italiaans notenproject’, een plan om het Italiaanse hazelnootareaal tegen 2025 met 30 procent op te trekken tot 90.000 hectare. Daardoor kan het concern meer noten lokaal inslaan. Het plan moet ook helpen duurzamer te worden, de traceerbaarheid van de noten te verhogen en minder afhankelijk te worden van prijsschommelingen en marktvolatiliteit.

Een aantal Italiaanse boeren hebben wel oren naar het project en vervangen hun olijf- en wijngaarden of weilanden graag door notelaars. Die brengen al na enkele jaren vruchten voort en tekenen daarna voor een lange, vrij constante productie. Ferrero helpt een handje door in sommige streken een vaste afname te garanderen en elders een vaste prijs, ongeacht de kwaliteit.

'Notenoorlog'

Maar er is ook veel verzet, van andere boeren en milieubeschermers. De Franse krant Les Echos had het onlangs zelfs over een ‘notenoorlog’ in het land, wat nogal wat weerklank kreeg in de Italiaanse pers. De tegenstanders voeren aan dat de relatief grote omschakeling in sommige streken naar louter hazelaars nefast is voor de natuur. ‘De verandering in het ecosysteem rondom ons gaat zo snel dat de natuur het niet langer kan bolwerken’, klaagde bioboer Giacomo Andreocci onlangs in de Britse zakenkrant Financial Times.

400.000 ton Ferrero produceert 400.000 ton Nutella per jaar.

Milieudeskundigen wijzen er bovendien op dat de intensieve monocultuur de waterhuishouding in de bodem kan verstoren, net als de habitat van inheemse diersoorten. Ook kunnen plantenziekten en bepaalde insecten zich daardoor makkelijker verspreiden, luidt de kritiek, waardoor de boeren meer sproeistoffen moeten gebruiken, terwijl de regering in Rome het gebruik daarvan net wil tegengaan.

'Storm in een glas water'

Voor Lorenzo Bazzana van Coldiretti, de Italiaanse landbouwersalliantie, gaat het om een storm in een glas water. 'Monocultuur, of het nu gaat om graan, mais of druiven, is niets nieuws. Het is aan elke ondernemer om zijn eigen keuzes te maken en de verantwoordelijkheid te hebben om correcte landbouwtechnieken te gebruiken', zei hij aan Financial Times.