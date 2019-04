'Nutella-maker Ferrero koopt koekjesdivisie Kellogg'

De cornflakesfabrikant Kellogg zou volgens CNBC ruim 1 miljard dollar krijgen van Ferrero voor zijn Amerikaanse koekjesmerken.

Volgens Amerikaanse media volgt vandaag een aankondiging. CNBC spreekt over een deal tussen 1 en 1,5 miljard dollar.

Kellogg kondigde een jaar geleden al aan dat het zijn Amerikaanse koekjesmerken wilde verkopen. Het wil zich toeleggen op ingedommelde merken die het zelf nog kan redden. Belgen kennen het rode Kellogg's-logo vooral van ontbijtgranen, maar het is bijvoorbeeld ook de eigenaar van Pringles-chips.

Schermvullende weergave Belgen kennen het rode Kellogg's-logo vooral van ontbijtgranen, maar het is bijvoorbeeld ook de eigenaar van Pringles-chips. ©AFP

Voor het van oorsprong Italiaanse Ferrero wordt dit de zoveelste overname in de VS. Ferrero aast uitdrukkelijk op verwaarloosde merken in de portfolio's van grote multinationals.

Typisch trekt Ferrero de marketingtrein op gang om de populariteit van de overnameprooien aan te zwengelen. Begin vorig jaar verkocht Nestle zijn snoepafdeling in de VS voor 2,8 miljard dollar aan Ferrero. Sindsdien is het recept van de 90 jaar oude Butterfinger al aangepast: daarin zit nu meer cacao, grotere pindanoten en minder olie.

Het belangrijkste merk dat Ferrero van Kellogg zou kopen is Keebler. Daarvoor betaalde Kellogg 4,4 miljard dollar in 2001. Een meerwaarde zit er duidelijk niet in als de volledige deal dit jaar inderdaad een omvang heeft tussen 1 en 2 miljard.

Kellogg is beursgenoteerd op Wall Street dus valt het nieuws waarschijnlijk voor de openingsbel om 15u30 Belgische tijd of 's avonds laat na de slotbel (22u).