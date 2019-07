Nutella-miljardair koopt Deense koekjes via België

De Belgische holding van Giovanni Ferrero, de topman van het familiebedrijf achter Nutella, is de nieuwe eigenaar van het Deense bedrijf achter de boterkoekjes Royal Dansk.

De Italiaan Giovanni Ferrero is met een geschat vermogen van 22 miljard dollar een van de veertig rijkste mensen in de wereld. Zijn familie maakte fortuin met het gelijknamige snoepconcern, dat Nutella, Tic Tac en Kinder als bekendste merken heeft. De 54-jarige Giovanni is de uitvoerend voorzitter van het zoetigheidsimperium.