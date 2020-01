Nutella-topman pompt 340 miljoen in Belgisch koekjesfonds

Giovanni Ferrero, de topman van de Italiaanse voedingsreus Ferrero, pompt 340 miljoen euro in zijn private Belgische holding. Daar kocht hij onder andere de Delacre-koekjes mee.

Met zijn vermogen van volgens het magazine Forbes 22,2 miljard en volgens Bloomberg zelfs 31,7 miljard dollar is de Italiaan Giovanni Ferrero niet alleen een van de rijkste inwoners van de wereld, maar ook van Brussel. Jaren geleden verhuisde de topman van Ferrero - en dus ook van bekende voedingsmerken als Nutella, Tic Tac en Kinder - naar ons land.

31,7 miljard Vermogen Volgens het persbureau Bloomberg bedraagt Giovanni Ferrero's vermogen 31,7 miljard dollar.

Niet alleen om er te wonen, maar ook om er te ondernemen. In 2016 richtte hij in België de vennootschap CTH Invest op. Hij begon er buiten het familiebedrijf Ferrero om overnames mee te doen, zoals het Belgische koekjesmerk Delacre.

Delacre

Dat de Belgische holding nog steeds alive and kicking is, toont hij door er 340 miljoen euro in te investeren. Het Ferrero-fonds heeft nu een kapitaal ter beschikking van 1,7 miljard euro, blijkt uit een publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Broedt Giovanni Ferrero op een nieuwe grote overname? Sinds de overname van Delacre kocht Ferrero ook de Amerikaanse snoep- en koekjesmaker Ferrara Candy.

Afgelopen zomer volgde het Deense Kelsen. Giovanni Ferrero kocht het koekjesbedrijf van de Amerikaanse voedingsgroep Campbell's.

Tic Tac

De Italiaan heeft al jaren banden met België. Hij studeerde hier en begon er zijn carrière als verkoopsverantwoordelijke voor Tic Tac in België. Nadien verhuisde hij naar Ferrero-kantoren overal in de wereld.

In 1997 werd hij samen met zijn broer Pietro CEO van het familiebedrijf, dat hun grootvader in 1946 oprichtte. Tegelijk was Giovanni Ferrero ook voorzitter.

Sinds zijn broer in 2011 overleed, staat hij er alleen voor. Een externe CEO nam in 2017 een deel van zijn taken over, maar als uitvoerend voorzitter is Ferrero nog altijd erg actief.

Aarlen

Enkele keren per jaar bezoekt hij de Ferrero-fabriek in Aarlen. Daar verdubbelde hij de capaciteit in de afgelopen jaren, waardoor ze de op drie na grootste Ferrero-fabriek ter wereld werd. Ferrero pompte 175 miljoen euro in de Ardense fabriek.

Ferrero maakt in Aarlen niet alleen Kinder Surprise, maar ook hun grote variant Maxi, Schoko-Bons-eitjes en Raffaello-pralines. 98 procent van wat Ferrero in Aarlen maakt, voert het uit naar 50 landen wereldwijd.