Oatly trekt naar Nasdaq en beurs van Hongkong

Het Zweedse Oatly, bekend van zuivelproducten op basis van haver, trekt niet alleen naar de New Yorkse beurs, maar ook naar die van Hongkong. Dat blijkt uit de voorlopige prospectus van de operatie.

Oatly diende twee maanden geleden al een aanvraag in bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC met het oog op een beursgang in New York. Die operatie komt met de indiening van de voorlopige prospectus van de operatie een stap dichterbij.