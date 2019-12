Ochtendploeg AB InBev legt werk neer in Leuven

Terwijl in Jupille en Hoegaarden de productie is hervat na de opheffing van de vakbondsblokkades gisterenavond heeft de hele ochtendploeg in Leuven het werk neergelegd. Dat meldt het ABVV.

Bij AB InBev is de rust na de opheffing van de vakbondsblokkades woensdagavond nog niet weergekeerd. Terwijl de bierproductie in Jupille en Hoegaarden gisterenavond al hervat werd, aldus het bedrijf, ligt de productie in Leuven stil.

'In Leuven heeft de hele ochtendploeg donderdag het werk neergelegd', zegt Kris Croonenborghs van de socialistische vakbond ABVV, over de spontane actie op de Leuvense site van de Belgisch-Braziliaanse brouwer AB InBev. Bij AB InBev wil men voorlopig niet reageren.