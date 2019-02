Omstreden slachthuis Qualibeef krijgt bescherming tegen schuldeisers

Het Waalse Qualibeef, een onderdeel van de slachthuisgroep Verbist, heeft het gerechtelijk akkoord aangevraagd. Het vroegere Veviba kwam vorig jaar in opspraak na vleesfraude.

Het slachthuis Qualibeef uit Bastenaken heeft vorig week via de wet op de continuiteit van ondernemingen bescherming aangevraagd tegen zijn schuldeisers. De aanvraag werd door de rechtbank goedgekeurd.

Qualibeef is een onderdeel van de groep Verbist en ging tot midden vorig jaar nog door het leven als Veviba. Het bedrijf kwam vorig jaar zwaar in opspraak toen bekend raakte dat het in 2016 vlees naar Kosovo had uitgevoerd dat twaalf jaar oud was. Veviba werd verdacht van etikettenfraude en het mengen van slachtafval met vlees voor menselijke consumptie. In maart vorig jaar raakte Veviba zijn vergunning kwijt.

Verbist

Uit de etiketten bleek ook dat een deel van het vlees van Veviba afkomstig was uit een slachthuis in Izegem, ook van de groep Verbist. Dat slachthuis werd 'wereldberoemd' na undercoverbeelden van de dierenrechtenorganisatie Animal Rights waarin wantoestanden en mishandelingen van runderen te zien waren. Het slachthuis in Izegem, waar een 120 mensen werkten, moest nadien zijn slacht- en verwerkingsactiviteiten stopzetten.

Behalve Qualibeef is ook de dochter Abattoir et Marché de Bastogne onder curatele geplaatst.

Doorstart

De groep Verbist is ook nog eigenaar van de slachthuizen Abattoir Lanciers in Rochefort en Adriaens in Velzeke. De groep is in vergaande onderhandelingen om Lanciers te verkopen en met dat geld Qualibeef een doorstart te geven.