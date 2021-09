Onrust bij zuivelreus FrieslandCampina jaagt in korte tijd vier bestuurders weg

De onrust bij het Nederlandse FrieslandCampina houdt aan. Wunnekink trad woensdag onverwacht af als voorzitter, na amper drie maanden in die rol. Hij is de vierde bestuurder die het op korte tijd voor bekeken houdt.

Nadat FrieslandCampina slechte financiële resultaten had bekendgemaakt, vertrok in mei ook al financieel bestuurder Jaska de Bakker. Een maand later stapte voorzitter Frans Keurentjes op. Kort nadien hield ook de Brabantse melkveehouder Frans van den Hurk het voor gezien, omdat te weinig naar hem werd geluisterd.

In een toelichting verklaart vertrekkend voorzitter Wunnekink dat hij heeft 'besloten terug te treden in het belang van de coöperatie. Er is veel onrust in onze coöperatie en in de sector.'