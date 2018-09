Ontdekking varkenspest treft Belgische vleesexport

Onverkoopbaar

'Wij kunnen momenteel bijvoorbeeld geen varkenskoppen uitvoeren naar China', getuigt Dirk Nelen. 'Dat weegt uiteraard zwaar op onze export. Alleen al onze China-afdeling in Kalmthout verpakt momenteel 3.300 ton koppen per jaar.' Volgens de federatie zal dit soort varkensdelen nu in koelhuizen moeten worden opgeslagen.

Overaanbod

Veel meer kan de overheid niet doen. 'Bij de onderhandelingen tussen België en derde landen buiten de Europese Unie worden specifieke voorwaarden opgelegd, die soms betrekking hebben op Afrikaanse varkenspest", zegt Gore. 'Voor deze landen is aangegeven dat België vrij moet zijn van Afrikaanse varkenspest. Er is dus geen onderhandelingsmarge: de invoer is opgeschort .'

Everzwijnen

Het was de eerste keer dat de Afrikaanse varkenspest in België is ontdekt. Daarop is de jacht, het voederen van wild en het bosverkeer verboden in een perimeter van 63.000 hectaren in de provincie Luxemburg. Dat gebied is een kwart van het bosgebied van de provincie.