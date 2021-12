Ontslagen McDonald's-CEO moet 105 miljoen dollar terugbetalen na affaires

Steve Easterbrook, de voormalige topman van McDonald's, moet zijn ontslagvergoeding terugbetalen aan de fastfoodgigant omdat hij de raad van bestuur heeft voorgelogen over relaties met medewerkers.

Easterbrook, de Britse topman van McDonald's die in november 2019 de laan uitgestuurd werd, staat nog een stevige afrekening te wachten. Als onderdeel van een schikking moet hij een pakket aan aandelen en cash ter waarde van 105 miljoen dollar terugbetalen aan de fastfoodketen.

Tijdens mijn periode als CEO ben ik er niet in geslaagd de waarden van McDonald's hoog te houden. Steve Easterbrook Ex-CEO McDonald's

McDonald's had Easterbrook voor de rechter gesleept, omdat hij de raad van bestuur ten tijde van zijn ontslag voorgelogen had. De CEO hield vol dat hij een relatie had met één ondergeschikte, wat verboden is volgens het bedrijfsbeleid. Achteraf bleek dat hij in het jaar voor zijn ontslag met zeker drie collega's een seksuele relatie had. Een anonieme en interne tip leidde tot de ontdekking van tientallen expliciete foto's, video's en ander bewijs in de bedrijfsmailbox van Easterbrook.

Bedrijfscultuur

Easterbrook (54) wierp op dat McDonald's over die informatie beschikte toen de opstapregeling onderhandeld werd. Nu zijn de partijen tot een vergelijk gekomen om een proces te vermijden. 'Deze oplossing voorkomt een langdurige rechtsgang en brengt ons voorbij een hoofdstuk dat tot het verleden hoort', zegt McDonald's-voorzitter Enrique Hernandez in een brief aan het personeel.