'Onze vleesvervangers doen niet onder voor die van Nestlé en Unilever'

De markt voor vleesvervangers groeit met 30 procent en daar wil het Gentse Greenway de vruchten van plukken. Zijn producten zijn voortaan te koop bij Delhaize, Colruyt en Carrefour. Met de steun van Jan Haspeslagh van het diepvriesgroentebedrijf Ardo.

'Onze vleesvervangers kunnen perfect naast die van Garden Gourmet van Nestlé en De Vegetarische Slager van Unilever staan. We willen in de komende twee jaar hét Belgische veganmerk worden', zegt Greenway-oprichter Paul Florizoone (49). Dat is meteen de onderliggende boodschap van de reclamespotjes die sinds deze week op de tv-zenders van Play lopen. 'Het is de eerste nationale reclamecampagne voor onze plantaardige vleesproducten', zeggen Florizoone en zijn medevennoot Cedric Hanet (35) in het Greenway-restaurant in Gent.

Greenway Gents bedrijf dat vleesvervangers maakt zoals burgers, worst en gehakt (60% van de omzet) en drie restaurants uitbaat (40%) Omzet (2019): 4,5 miljoen euro omzet.

Winst: break-even.

Eigenaars: Paul Florizoone, Cedric Hanet en Jan Haspeslagh.

Werknemers: 55.

De andere vennoot is er niet bij voor het interview: Jan Haspeslagh, die zopas een minderheidsbelang in Greenway kocht. Haspeslagh is een van de neven achter het West-Vlaamse bedrijf Ardo, dat jaarlijks voor meer dan een miljard euro diepvriesgroenten verkoopt. Tot ruim een jaar geleden was Haspeslagh er nog algemeen directeur.

'Hij contacteerde ons tijdens onze zoektocht naar een investeerder, die ons kan helpen met onze groeiplannen', zegt Florizoone. 'Cedric en ik behouden samen de meerderheid van de aandelen. We kozen voor Haspeslagh omdat hij onze sector kent, goede contacten heeft met groentetelers en belangrijker: de supermarkten.'

De producten van Greenway zijn sinds kort beschikbaar bij Colruyt en Carrefour. 'Als we willen uitgroeien tot het belangrijkste Belgische veganmerk, dan moeten onze producten zo breed mogelijk verkrijgbaar zijn', zegt Florizoone. Bij Delhaize zijn de producten al enkele jaren te koop.

Ziek in India

De ondernemer schetst hoe Delhaize Greenway in 23 jaar tijd mee liet uitgroeien van restaurantuitbater tot een vrij bekende producent van plantaardige alternatieven voor burgers, worsten en gehakt. 'Ik begon met Greenway in 1998, toen ik terugkeerde van een reis van vier maanden naar India. In het begin van de vakantie werd ik ziek nadat ik verdorven vlees had gegeten. Dus schakelde ik over naar een vegetarisch dieet, dat me erg beviel.'

De pas afgestudeerde handelsingenieur opende een vegetarisch restaurant in Gent. 'Dat was toen al de alternatieftse stad van Vlaanderen. Na drie jaar opende ik een tweede Greenway-restaurant in Leuven. Daarna kreeg ik het idee een centrale keuken te openen, maar met twee restaurants had dat geen zin. Dus stapte ik rond 2005 naar Delhaize met de vraag of het onze maaltijden niet in de winkel wilde leggen.'

Het aanbod breidde uit met vegetarische burgers toen Frederik Dossche in het kapitaal van Greenway stapte. De medeaandeelhouders van de restaurantketen Exki heeft ook twee bedrijven die vleesvervangers maakte. 'Dankzij het partnerschap begon ik te experimenteren met Greenway-vleesvervangers.'

Die bleven in het aanbod van Greenway nadat Dossche zijn aandelen in 2017 had verkocht aan Cedric Hanet. Hij was een van de grondleggers van de pakjesdienst Bubble Post, dat nadat hij uit het bedrijf was gestapt opging in Bpost. 'Ik was toe aan iets anders', zegt Hanet. 'Ik was een fervent vleeseter, maar ik wou mijn duit in het zakje doen in de strijd voor het klimaat.'

Koksopleiding

Hanet is verantwoordelijk voor de inmiddels drie restaurants, die goed zijn voor 40 procent van de omzet. Florizoone ontwikkelt de producten. 'Dat doe ik in onze restaurants, zodat ik direct kan zien of iets aanslaat', zegt Florizoone. 'Ik heb nooit een koksopleiding gevolgd. Ik heb alles al doende geleerd, en blijkbaar heb ik een gevoel voor creativiteit.'

Nieuwe restaurants staan niet meer op de planning. 'Ik heb nooit de ambitie gehad een grote restaurantketen uit te bouwen', zegt Florizoone. 'De focus ligt op vleesvervangers.'

27,5% Markt vleesvervangers Meer dan een kwart van de Belgen koopt vleesvervangers.

De markt groeide vorig jaar met 31 procent, blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau GfK. De groei versnelt, want tussen 2016 en 2020 bedroeg de stijging 27 procent. Meer dan een kwart van de Belgen koopt vleesvervangers.

'Komend boekjaar willen we 6 miljoen euro omzet boeken', zegt Florizoone. 'Vorig jaar stond onze omzet door corona onder druk, maar in 2019 zaten we aan 4,5 miljoen euro. We zijn kostendekkend, maar streven door onze groeiambities nog geen hoge winstmarges na.'