Onzekerheid rond Deprez stuurt Greenyard naar laagste peil ooit

De fruit- en groentereus Greenyard kelderde vrijdag op de beurs nadat was bekendgeraakt dat ook de plantagebedrijven van Hein Deprez in financiële moeilijkheden zitten. ‘Hij zal een deel van zijn rijk moeten afstaan’, zegt een waarnemer.

De Tijd schreef vrijdag dat niet enkel het beursgenoteerde Greenyard met schuldproblemen kampt, maar ook De Weide Blik, de plantageholding van grootaandeelhouder Hein Deprez. Die bezit 49,3 procent van Greenyard en controleert (90%) De Weide Blik, de holding boven de plantagebedrijven The Fruit Farm Group en Orchards Invest.

Het bericht deed het Greenyard-aandeel kelderen. Bij de slotbel was het 16,6 procent kwijt en noteerde het op 2,68 euro, het laagste peil ooit. De waarde van Deprez’ belang slonk in één dag met bijna 12 miljoen euro. Beleggers vrezen dat de problemen bij De Weide Blik gevolgen hebben voor Greenyard en dat het voor Deprez moeilijker - of zelfs schier onmogelijk - wordt te vermijden dat hij de controle over het concern verliest. De plantages verkopen was een uitweg. Maar dat scenario lijkt nu te wankelen.

Kapitaalverhoging

WAT VOORAFGING De financiële situatie bij De Weide Blik, de plantagegroep van Hein Deprez, is broos. De holding slikte over 2018 een verlies van 53 miljoen euro door waardeverminderingen op de plantagebedrijven Fruit Farm en Orchards Invest. Om zijn schuldenberg van bijna 50 miljoen euro af te bouwen voert Deprez gesprekken met zijn banken. Hij gaat ervan uit dat de continuïteit van De Weide Blik gewaarborgd is dankzij de verkoop van onderdelen en/of andere activa. De revisor, die uitzonderlijk geen oordeel uitsprak over de jaarrekening die op 22 juli werd ingediend, is het daar niet mee eens. Hij onderstreept dat De Weide Blik, ondanks het aflopen van diverse financieringsovereenkomsten, ‘niet in staat is geweest nieuwe of vervangende financieringen te verkrijgen’ en twijfelt aan de continuïteit van het bedrijf.

Om de situatie recht te trekken verkocht de groep al haar potgrondactiviteiten (voor 120 miljoen euro) en een diepvriesfabriek in Hongarije. De verkoop van de afdeling groenten in blik en glazen potten, die minstens 100 miljoen euro in het laatje moet brengen, sleept aan. Greenyard moet daarbovenop hoe dan ook een kapitaalverhoging doorvoeren. Als de koers niet herstelt van de klap van gisteren en de voorbije maanden riskeert Deprez een nog grotere verwatering te moeten slikken bij een aandelenoperatie.

De banken gaven Greenyard respijt tot volgende zomer om orde op zaken te stellen. Maar veel opties lijkt de ondernemer niet te hebben. ‘Hij is de controle kwijt. De banken hebben alle kaarten in handen en zullen beslissen of ze de stekker er uittrekken of niet’, zegt een bron.

Partner

Volgens de bron zullen de banken Deprez dwingen om onderdelen te verkopen en een financiële partner te vinden die ‘ergens in de Deprez-piramide’ kapitaal injecteert. Maar wie zal in een avontuur stappen waarin hij het niet voor het zeggen heeft?

‘Deprez zal hoe dan ook een deel van zijn rijk moeten afstaan, of het nu via een verwatering bij een kapitaalverhoging is, de verkoop van onderdelen of de intrede van een nieuwe partner’, stelt onze bron. Lees: de al aangetaste droom van Deprez om aanwezig te zijn in heel de keten - van potgrond tot in de rekken van uw supermarkt - zal dan definitief vervlogen zijn.

Fruit Farm

Op het niveau van Greenyard mag er dan wat ademruimte zijn, bij The Fruit Farm Group is er wel nog druk op de ketel. De obligaties waarmee het bedrijf vijf jaar geleden 60 miljoen euro ophaalde om zijn afsplitsing van Greenyard te financieren komen midden december op eindvervaldag en de obligatiehouders vrezen almaar meer hun geld niet terug te zien.

Schermvullende weergave ©MEDIAFIN

The Fruit Farm Group belegde gisteren in Gent een vergadering voor de obligatiehouders, met op de agenda het laten vallen van bepaalde rechten die ze verwierven bij de intekening of het wijzigen van sommige uitgiftebepalingen. Dat kan gaan over de intrest en de vervaldatum tot het verkopen van onderdelen en het aangaan van een overbruggingsfinanciering. Wat er uit de besloten vergadering kwam, viel niet te achterhalen. Bij The Fruit Farm Group was niemand te bereiken.