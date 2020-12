Op ronde met Chinese koeriers: door het rood en tegen de richting in

In China laten de meeste mensen spullen thuis bezorgen. Boodschappen, eten, met een paar klikken kan het binnen een halfuur voor de deur staan. Maar die efficiëntie heeft een prijs, en het zijn de bezorgers die die betalen. ‘Er gebeuren voortdurend ongelukken.’

Yuan Han drukt op de knop van zijn Meituan-app. ‘Ah, een bestelling voor noedels. Zullen we?’ Ik knik en stap achterop bij hem op de scooter. Even tevoren heeft Yuan (om privacyredenen niet zijn echte naam) met de collega’s uit zijn district het dagelijkse ochtendritueel volbracht. Dat bestaat eruit dat ze na de ochtendspits ergens op straat bij elkaar komen en zich opstellen in drie rijen. Voor inwoners van Peking is het een vertrouwd tafereel. Een leidinggevende roept namen af en checkt van een enkeling of zijn scooter in orde is. Ook vraagt hij zijn team of iedereen weet wat te doen als ze te laat zijn met hun bestelling, maar daarover later meer.

Het is vandaag Yuans tweede dag. Gisteren reed hij mee met een senior bezorger, nu zit ik bij hem als trainee achterop. De twintiger, die parttime bij een onderwijsbedrijf werkt als coördinator, is net verhuisd naar Peking. Hij zoekt een andere baan, maar weet nog niet wat en wil dit werk daarom tijdelijk uitproberen. ‘Het schijnt dat je meer dan 8.000 yuan (omgerekend 1.000 euro, red.) kan verdienen.’ In China is dat een gemiddeld maandsalaris en voor ongeschoold werk dus lang niet gek. Maar slechts 7,7 procent van de bezorgers haalt dat bedrag, blijkt uit verhalen in Chinese media.

Meituan bestaat nog maar tien jaar, maar groeide via overnames uit tot het grootste bezorgplatform van China. Vorig jaar draaide de beursgenoteerde onderneming met zowat 3 miljoen bezorgers 13,7 miljard dollar (11,3 miljard euro) omzet. Ter vergelijking: de omzet van het Nederlandse Just Eat Takeaway was toen 491,5 miljoen dollar. De app telt 600 miljoen gebruikers, dagelijks bestellen 35 miljoen Chinezen hun afhaal bij de 5 miljoen aangesloten winkels en restaurants.

Meituan kan altijd nieuwe bezorgers gebruiken. In het gesprek met de hr-dienst blijkt het loonmodel vrij simpel: hoe meer je bezorgt, hoe hoger de beloning: ‘Voor elke bestelling krijg je 8 yuan (ongeveer 1 euro, red.), maar met elke 300 bestellingen meer die je in een maand verwerkt, stijgt dat bedrag met 1 yuan.’ Dat het verloop bij de bezorgers hoog is, blijkt uit de bonus die ze kunnen krijgen: als iemand langer dan drie maanden blijft, ontvangt hij eenmalig 7.500 yuan.

Konijnenoren

Yuan kan na een trainingsdag meteen zelfstandig aan de slag in de wijk waar hij woont. De scooter en kleding moet hij huren. Alle bezorgers komen niet in dienst, in feite zijn ze zelfstandigen. De meesten werken van 10 tot 14 uur en van 16 tot 20 uur omdat er buiten die uren minder bestellingen zijn.

Het accepteren van een bestelling gaat via een app, waarvan het algoritme slim in elkaar zit. Wie zijn orders op tijd aflevert, krijgt er meer aangeboden. De topbezorgers, die rondrijden met een helm met konijnenoren, stapelen wel acht bestellingen op elkaar. Dat kan alleen omdat bezorgers vaak bestellingen voor elkaar ophalen als de ene dichter bij de pick-uplocatie is. Halverwege een route wisselen ze dan hun orders uit.

Boetes

Als we in het winkelcentrum aankomen, kunnen we het restaurant niet vinden. Malls zijn hier gigantisch, hebben meerdere verdiepingen en je loopt zo al snel de lengte van de Brusselse Nieuwstraat af. Na drie keer verkeerd gelopen te zijn, blijkt het restaurant in de kelder. We rennen de roltrap af. De noedels staan al klaar op de balie. Van het halfuur dat we hadden voor ‘pick-up and delivery’ is nog maar een kwartier over. Gelukkig is het bezorgadres een paar kilometer verderop. We halen het ruimschoots op tijd.

Daarna besluiten we dat we twee orders aankunnen. Het ene is een boodschap bij een drogist, het andere afhaal van een Koreaans restaurant. Voor beide hebben we 40 minuten. Ook het winkelcentrum met dit restaurant is een doolhof. Als we er aankomen, blijkt het order nog niet klaar. Yuan moppert. ‘We waren beter eerst naar de drogist gegaan, dit restaurant is ook dichter bij de afleverplek.’

Na een minuut of zeven haasten we ons de trap af, hup de scooter op en naar de bakker. Bij het afleveren van de eerste bestelling is er een meevaller: er staat een soort kluisjesmuur waarin pakketjes met een code gestopt kunnen worden. Dat scheelt weer kostbare minuten wachttijd. Yuan neemt een foto en stuurt die naar de klant ter bevestiging dat zijn order er is. Ook wordt het krap om de tweede bestelling op tijd af te leveren. Terwijl ik bezorgers talloze malen inwendig vervloekt heb als ze me in het verkeer bijna omverrijden, rijden we nu zelf tegen het verkeer in, over de stoep en door het rood. De klok hijgt in onze nek.

Wie te laat is, wordt automatisch beboet met 2 yuan per bestelling. Dat lijkt weinig, maar het is een kwart van de opbrengst. Die tijdsdruk leidt ertoe dat bezorgers dagelijks betrokken zijn bij verkeersongelukken. Yuans wijkmanager geeft openlijk toe dat ‘voortdurend ongelukken gebeuren’.

Dit voorjaar ontstond op sociale media ophef toen een afgestudeerde van Peking University, die tijdelijk werkte als bezorger, in een Chinees magazine de druk van het algoritme beschreef. Het systeem berekende de bezorgtijd met een steeds krappere marge. Het gevolg is dat bezorgers veel risico nemen in het verkeer, terwijl ze doorgaans een magere ziektekostenverzekering hebben, of zelfs geen als ze werken via uitzendbureaus. Meituan gaf bezorgers daarna acht minuten extra speling. Maar de aanpassingen leidden er vooral toe dat bezorgers meer bestellingen aannamen.

Stress

De volgende ochtend wil Yuan eigenlijk alleen ’s middags werken, maar zijn wijkmanager belt hem en vraagt waarom hij niet op de weg zit. Hij heeft er belang bij wegens de commissie op de orders. Met tegenzin gaat Yuan weer op pad. Tegen het eind van de middag willen we proberen drie bestellingen te doen. In eerste instantie gaat alles soepel. Twee van de drie bestellingen kunnen op hetzelfde adres op- en afgehaald worden.

Dan gaat het mis. Als Yuan denkt dat hij de verkeerde bestelling op het eerste adres heeft afgeleverd, rennen we weer naar boven. Uiteindelijk blijkt dat hij zich niet heeft vergist. De tweede bestelling moeten we bovendien in een ander gebouw afleveren dan Yuan denkt. De minuten tikken weg en de stress slaat toe. ‘We gaan het niet halen’, roept hij. Koortsachtig zoekt hij het bezorgadres van order nummer drie op: het blijkt minder ver dan gedacht. Volgens de app kan hij toch op tijd leveren.

Een afgestudeerde van Peking University, die tijdelijk als bezorger werkte, veroorzaakte onlangs ophef. Hij beschreef hoe het algoritme de bezorgtijd met een steeds krappere marge berekende.

We racen erheen. Er resteren nog vier minuten. Bij het derde bezorgadres, een chique businesspark, mag hij niet in zijn uniform binnen. Yuan gooit zijn jas en helm in de bosjes en rent het park in. Tot overmaat van ramp drukt hij per ongeluk de knop in dat de bestelling is aangekomen, terwijl hij op 300 meter van de afleverlocatie is.

Veel bezorgers drukken de ‘bezorgd’-knop in als ze bijna bij het afleverpunt zijn om een boete te voorkomen. ‘Dat is toegestaan als ik binnen 300 meter van het eindpunt ben. Als ik verder ben, is het bedrog en kan ik 2.000 yuan boete krijgen’, legt hij uit. Van zijn manager moet Yuan in dat geval de app deleten, wat de locatie- en tijdsgegevens wist. ‘Pas de volgende dag mag ik de app opnieuw installeren en kan ik weer werken.’ De klant belt hem ondertussen waar het eten blijft. Wonder boven wonder dient hij geen klacht in als Yuan 15 minuten te laat opdaagt.

De volgende dag gaat Yuan naar zijn wijkstation om te vertellen dat hij stopt. Het is hem flink tegengevallen. ‘Dit is niets voor mij, veel te stressvol. Bij drie bestellingen raakte ik helemaal van mijn melk.’ Ook het lage aanzien van het beroep vindt hij vervelend. ‘De portier van mijn appartementencomplex moest ik mijn huurcontract laten zien. Hij geloofde niet dat ik de huur kon betalen.’