Op zoek naar het ideale nepei

Niet alleen vleesvervangers hebben het potentieel om de landbouw te ontwrichten. Er is ook een race aan de gang om een nog essentiëler onderdeel van het menselijke dieet te vervangen: het ei.

Ze zijn lekker, goedkoop, makkelijk te verwerken en een uitstekende bron van eiwitten. Maar de jongste jaren liggen kippeneieren toch ook een beetje in de vuurlinie. Critici wijzen op het gebrek aan dierenwelzijn en de milieuschade in de industriële pluimveehouderij, op gezondheidsrisico’s zoals het vetgehalte, de kans op een occasionele salmonellavergiftiging of de recente besmetting met het insecticide fipronil.

Het hoeft dus niet te verbazen dat volop gewerkt wordt aan plantaardige alternatieven voor het ei. Veganisten zijn al langer vertrouwd met poeders op basis van algen of sojapoeder die gebruikt kunnen worden om een roerei of omelet te vervangen. Maar de uitdaging bestaat erin de typische smaak en textuur van eiergerechten te imiteren, liefst met een zo gezond mogelijk product. Net zoals in de ontluikende ‘nepvleesindustrie’, waar het Californische Beyond Meat de zegen en de dollars van Wall Street heeft gekregen, wordt ook die race aangestuurd en gefinancierd door techondernemers uit Silicon Valley en omstreken.

Pompoenpitten

Een mooi voorbeeld is Spero Foods, drie jaar geleden opgericht door de twintiger Phaedra Randolph, een voormalige software-ingenieur van Facebook, die om gezondheidsredenen een plantaardig dieet moet volgen. Omdat ze alleen dure en weinig voedzame producten vond, maakte ze er een missie van betaalbare en gezonde alternatieven te vinden. De vloeibare eivervanger die Spero ontwikkelde, Scramblit, haalt zijn eiwitten uit pompoenpitten. De hippe start-up, die ook nepkazen maakt, is op zoek naar geld om zijn productie op te voeren.

‘Just Egg’ ook in Belgische winkels De vloeibare eivervanger van het Amerikaanse bedrijf Just zal ook in ons land worden verkocht. Dat zegt een woordvoerster van PHW Gruppe, een Duitse producent van kippenproducten die het product, samen met de Italiaanse eierproducent Eurovo, in Europa gaat verdelen. Beide bedrijven sloten eerder dit jaar een overeenkomst met Just om het product, dat al te koop is in de VS, Canada en China, ook in Europa op de markt te brengen. Dat zou in het vierde kwartaal gebeuren, maar het is niet zeker of die timing gehaald wordt. ‘We zijn het product nog in overeenstemming aan het brengen met de Europese regelgeving’, luidt het.

Het vlaggenschip van de Californische nepei-industrie luistert naar de naam Just Inc, vroeger bekend onder de naam Hampton Creek. Sinds zijn oprichting eind 2011 groeide de start-up uit tot een voedingsbedrijf dat al ruim 250 miljoen dollar ophaalde en op meer dan 1 miljard dollar gewaardeerd wordt.

Oprichter Josh Tetrick overtuigde zijn financiers - onder wie Bill Gates en de bekende techinvesteerder Peter Thiel - met het idee dat plantaardige voeding niet alleen een nichepubliek van overtuigde veganisten kan aanspreken, als de aanpak maar wetenschappelijk is en op grote schaal gebeurt. Hij heeft een team ‘databiologen’ in dienst die systematisch nagaan welke van de ruim 300.000 bekende plantensoorten in aanmerking komen als vervangers van dierlijke producten.

Mungbonen

Just begon met eivrije mayonaise en koekjes, en heeft sinds een jaar een vloeibaar eisubstituut op de markt onder de merknaam Just Egg. Het is gemaakt van mungbonen, een courant ingrediënt in de Aziatische keuken, waarvan de kiemen verkocht worden als sojascheuten.

Just Egg, dat onder meer in de supermarktketens Walmart, Safeway en Whole Foods verkocht wordt, zou in een jaar tijd al 6,3 miljoen eieren vervangen hebben, claimt het bedrijf. Dat is behoorlijk wat, maar het marktpotentieel is nog veel groter. In één maand worden in de VS alleen meer dan 8 miljard eieren gelegd.

Vandaag zitten we aan een kostprijs van 22 dollarcent per portie. Dat moet volgend jaar naar 12 cent en ultiem onder 5 cent. Josh Tetrick oprichter en CEO van Just Inc

Intussen maakt Just zich op om de sprong naar Europa en ons land te wagen. De schaalvergroting moet Tetrick helpen de eenheidsprijs van zijn product omlaag te krijgen en het te ‘democratiseren’ voor het grote publiek. ‘Vandaag zitten we aan een kostprijs van 22 dollarcent per portie. Dat moet volgend jaar naar 12 cent en uiteindelijk onder 5 cent’, zegt Tetrick. Dat is vergelijkbaar met de productiekosten van een kippenei.

Europa

Bedrijven als Spero en Just mogen dan de posterboys zijn die consumenten warm maken voor het nepei, ook de voedingsindustrie laat eieren vaker links liggen. ‘De grote ingrediëntenleveranciers werken al langer aan eivervangers, maar hier in Europa gebeurde dat vanuit een andere insteek. Door de strengere regels op de kippenkweek was er enkele jaren geleden een tekort aan eieren en is de industrie op zoek gegaan naar alternatieven’, zegt Charlotte Boone van het voedingsinnovatieplatform Flanders’ Food.

Die industriële producten, van leveranciers als het Vlaamse Puratos of het Deense Arla Foods, geven voedingsbedrijven de mogelijkheid prijsschommelingen op de eiermarkt beter op te vangen, en doen in alle stilte onze eiconsumptie dalen. Arla vervangt naar eigen zeggen jaarlijks enkele honderden miljoenen kippeneieren.

Synthetische biologie

Ook op die industriële markt komen nieuwe spelers opzetten uit de hoek van de ‘synthetische biologie’, het manipuleren van biologische processen voor industriële toepassingen. Clara Foods, een start-up uit San Francisco, ontwikkelde het ‘meest oplosbare eiwit ter wereld’, waarmee het de eiwitten in allerlei industriële recepten - van pasta tot gebak, snoep en sauzen - hoopt te vervangen. Het bedrijf produceert zijn eiwitvervanger met behulp van genetisch gemanipuleerde gistcellen, een techniek die steeds vaker wordt toegepast om organische grondstoffen op industriële schaal te produceren.