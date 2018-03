‘Opeens stond er een Amerikaan voor de deur'

De wereldwijde hype rond Belgische zure bieren heeft zotte gevolgen voor de brouwers van Brett-Elle. Een dag na de lancering zaten ze al door hun halve jaarvoorraad heen. ‘Economisch is dit het slechtste idee ooit.’

Achter een anonieme garagepoort van een grijs rijhuis langs de spoorweg van Ruisbroek schuilt een schatkamer. ‘Deze poort blijft zo veel mogelijk gesloten’, zegt Jo Panneels van de brouwerij Lambiek Fabriek, terwijl hij de deur met een sleutel opent. ‘Pottenkijkers houden we liever op afstand.’

Hier wordt de Brett-Elle gemaakt, de jongste oude geuze van het Pajottenland. Achter de poort liggen bijna honderd eiken vaten - meer dan 30.000 liter - jonge lambiek te rijpen. Na één tot drie jaar rusten en gisten zal hij worden vermengd tot oude geuze.

Panneels, een van de bezielers van Lambiek Fabriek, heeft reden om discreet te zijn. Eind september werd Brett-Elle voor het eerst door de buitenwereld geproefd, minder dan 24 uur later was de halve jaarvoorraad verkocht. Vandaag is het bier enkel nog te krijgen bij enkele speciaalzaken, cafés en restaurants. De Facebook-pagina wordt overstelpt door verzoeken, vanuit de VS tot Japan. ‘De exportverzoeken komen nog wekelijks binnen. Maar op dit moment kunnen we amper voldoen aan de eigen vraag. Ik vind het nu belangrijker dat mijn ouders twintig flessen kunnen kopen dan dat een of andere Italiaan er enorme marges op pakt.’

De geuze-hype: van 'boerkesbier' tot 'exclusieve blend'

Panneels blijft nuchter bij de hype. ‘Er is een overaanbod aan bier, maar te weinig geuze voor de vraag. Als er dan iets nieuws op de markt komt, wil iedereen het hebben. Geuze is een ambachtelijk, levend product met een goed verhaal. En een verhaal verkoopt tegenwoordig goed.’

Het verhaal van Lambiek Fabriek begon tien jaar geleden met een avond onder vrienden op café. ‘Na de vijfde geuze zeiden we tegen elkaar: ‘We gaan zelf geuze maken.’ We zijn alle brouwers afgegaan, maar niemand wilde ons 200 liter van de nodige lambiek leveren. De vraag naar lambiek was toen, in 2014, al zo hoog. Dus zijn we maar zelf gaan brouwen.’

Ze vonden infrastructuur bij de lokale brouwer Belgoo. Op dit moment wordt daar een nieuwe voorraad lambiek gebrouwd. Ze hopen dit jaar bijna drie keer zoveel geuze te kunnen maken: 8.000 liter. De helft is al besteld nog voor één druppel is gebotteld.

Traag product

Nog niet zo heel lang geleden was de geuze nochtans op sterven na dood. Ooit telde Brussel meer dan 200 lambiekbrouwers en geuzestekers, dat zijn mengers die zelf geen lambiek brouwen maar wel hun eigen blend samenstellen. In de decennia na de eeuwwisseling werd de geuze weggeconcurreerd door de industriële pils. In Brabant bleven nog negen brouwers en stekers over. In Brussel overleefde alleen de brouwer Cantillon.

De heropleving is recent: sinds 2004 kwamen er in de Zennevallei drie brouwers bij, met Lambiek Fabriek en zijn Brett-Elle als jongste telg. De meeste brouwers hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd om aan de stijgende vraag te voldoen, al maakt het lange productieproces het moeilijk kort op de bal te spelen.

‘Economisch is oude geuze het slechtste idee ooit’, zegt Panneels. ‘Je ziet pas na drie jaar resultaat. En stockage is een grote uitdaging. Oude geuze is een traag product, van brouwproces tot eindproduct. De afgelopen drie jaar hebben we enkel geïnvesteerd, zeker 50.000 euro uit eigen zak en nog wat via een lening.’

‘Behalve een paar verkeerd geëtiketteerde flessen die we zelf hebben gekraakt, hebben we er zelfs nog niets aan overgehouden. Met de verkoop van Brett-Elle draaien we nu een beetje omzet, maar pas over twee jaar zullen we helemaal in roulement zitten.’ Dan hoopt hij er ook zijn hoofdbezigheid van te maken. Vandaag werkt Panneels nog als bieradviseur bij de supermarktketen Colruyt.

Op dit moment is het belangrijker dat mijn ouders twintig flessen Brett-Elle kunnen kopen dan dat een of andere Italiaan er enorme marges op pakt. Jo Panneels, bezieler van Lambiek Fabriek

Geuze wordt niet gebrouwen, het is een unieke samenstelling van verschillende lambiekbieren die op fles hergist. Het mag pas ‘oude geuze’ heten als een deel van die blend minstens drie jaar oude lambiek bevat en het bier minstens zes maanden op fles is gerijpt. Vanwege de vergisting op fles, het afsluiten met een kurk en de friszure smaak wordt geuze de champagne onder het bier genoemd. Die status heeft het in elk geval onder de fans. De primeurfles van de ‘megablend’, een tweejaarlijks folietje van de erkende Brabantse brouwers en stekers die uit hun eigen bieren een unieke geuze samenstellen tijdens het evenement Toer de Geuze, werd in 2015 voor 300 euro aan de hoogst biedende verkocht.

Lambiek brouwen is tegelijk heel simpel en uiterst complex. Een mengeling van tarwe, gemoute gerst en overjaarse hop wordt drie tot vijf uur gekookt, dubbel zo lang als gewoon bier. Dat zoete brouwsel, ‘wort’, moet afkoelen in de openlucht, en niet mechanisch in een citerne zoals bij industriële bieren. Zo kunnen de wilde gisten en bacteriën die in de lucht rondzweven het bier ‘infecteren’ en krijgt het zijn typische zure smaak. De naam Brett-Elle verwijst naar Brettanomyces, de typische wilde gist in de geuze.

Omwille van het natuurlijk koelen wordt lambiek alleen in de winter gebrouwen. ’s Nachts mag het niet warmer zijn dan 8 graden. De lambiek wordt niet gefilterd, gezoet of gepasteuriseerd. Gisten doet hij pas op vat, spontaan. In de opslagplaats van de Lambiek Fabriek hoor je de brouwsels in de vaten bubbelen. De lambiek gist met zoveel kracht dat geregeld een stop uit het vat schiet. Omdat het brouwproces volledig natuurlijk verloopt en amper manipuleerbaar is, blijft het eindresultaat onzeker. Elk vat lambiek smaakt anders.

Niemand kon dus voorspellen hoe hun geuze zou smaken. ‘Frank Boon, de godfather van de oude geuze en de eigenaar van brouwerij Boon, heeft gezegd dat onze oude geuze een verrijking voor het aanbod is. Dat is een opluchting als je 30.000 liter stock hebt. Je kan er moeilijk stoofvlees mee maken.’