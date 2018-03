Opnieuw bonus voor AB InBev-topman Brito

De variabele verloning van AB InBev-CEO Carlos Brito werd vorig jaar nog geschrapt na slechte resultaten in 2016. Dit jaar kan de Braziliaan opnieuw op een miljoenenbonus rekenen.

2017 was een goed jaar voor de Belgisch-Braziliaanse brouwer , met de beste resultaten in drie jaar en opnieuw een stijgende bierverkoop. Dat vertaalt zich in de verloning van het topmanagement.

Alles samen stijgt Brito's loon (cash) van bijna 1,5 miljoen naar zowat 6,5 miljoen euro.

Brito's vaste loon in 2017, zoals bepaald in zijn contract, bleef stabiel op 1,64 miljoen dollar. In euro geeft dat een lichte daling tot 1,45 miljoen euro.

Het variabele deel wordt bepaald door de bedrijfsprestaties en individuele doelstellingen. Voor Brito betekent dat voor het boekjaar 2017 5,1 miljoen euro, blijkt uit het donderdag gepubliceerde jaarverslag. Twee jaar geleden kreeg Brito 2,96 miljoen euro variabele verloning.

De variabele verloning is bij AB InBev een belangrijk element van het loonbeleid en moet de managers ertoe aanzetten de doelstellingen te halen, luidt steevast de uitleg. De managers krijgen het variabele deel cash uitbetaald, maar worden gestimuleerd om daarmee te investeren in AB InBev-aandelen, die ze dan vijf jaar moeten aanhouden. Ze krijgen ze 10 procent korting en per gekocht aandeel ook enkele gratis stuks. De toplui kunnen tot 60 procent van de variabele verloning in aandelen investeren. Door die omzetting in aandelen kan de variabele verloning dus fors in waarde stijgen.