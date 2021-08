Opnieuw roomijs met pesticide uit de rekken gehaald

De kans is groot dat in de komende maanden nog meer producten met te veel ethyleenoxide erin worden teruggeroepen.

De Belgische toezichthouder van de voedingsindustrie FAVV roept opnieuw roomijs terug omdat er te veel ethyleenoxide in zit. Het kankerverwekkende pesticide wordt al ruim een jaar aangetroffen in Belgisch voedsel.

Wie roomijs in huis heeft van de huismerken van supermarkten als Carrefour en Cora, checkt beter eerst de verpakking alvorens de zoeternij op te eten. De Belgische voedselwaakhond FAVV riep maandag opnieuw enkele ijsproducten terug uit de winkel en van bij de consument.

In de producten zitten te hoge concentraties van het pesticide ethyleenoxide. Dat is een giftige en kankerverwekkende stof. Wie het sporadisch eet in lage dosissen hoeft niet meteen gezondheidsschade te vrezen. Maar wie de stof elke dag eet, loopt een verhoogd risico op met name nier- en leverkanker. Ethyleenoxide werd in de voorbije maanden ook aangetroffen in sesamzaad en kruiden.

220 Terugroepacties In het afgelopen jaar riep het FAVV al 220 keer producten met vergiftigd sesamzaad, kruiden en roomijs uit de rekken.

Er lijkt geen einde te komen aan de lange lijst terugroepingen van producten met te veel ethyleenoxide erin. In september 2020 riep het FAVV voor het eerst producten terug die te veel pesticide bevatten. Midden juli waren er naar schatting 200 productterugroepingen. Daar kwamen er de voorbije weken nog 20 bij.

Het is niet alleen een Belgisch probleem. In heel Europa wordt aangetaste voeding aangetroffen. Midden april was sprake van 500 terugroepingen in de hele Europese Unie. Intussen heeft Frankrijk alleen al 1.819 producten teruggeroepen. In meerdere landen onderzoeken bedrijven en overheden voeding. Daarom moet ook het FAVV nog elke week producten terugroepen.

Sesamzaad, kruiden en johannesbroodpitmeel

Eerst troffen onderzoekers het gif alleen aan in sesamzaden en producten die de zaden bevatten, zoals koekjes, hamburgers en broodmeelmixen. Toen begonnen onderzoekers ook gember en kruiden als curry en kurkuma te onderzoeken. De jongste weken worden opvallend veel roomijsproducten teruggeroepen, hoewel er nog altijd nieuwe sesamproducten en kruiden op de lijst bijkomen.

Roomijs kwam in het vizier toen de Franse ijsproducent Fromeri ontdekte dat er te veel ethyleenoxide in zijn roomijs zat. De producten bevatten allemaal vergiftigd johannesbroodpitmeel, een verdikkingsmiddel dat roomijs zijn smeuïge textuur geeft. Ook enkele Belgische ijsproducenten gebruiken het meel, maar voorlopig werden in hun producten nog geen te hoge concentraties ethyleenocide aangetroffen.

De kans is groot dat in de komende maanden nog meer producten die te veel ethyleenoxide bevatten worden teruggeroepen.

Tot anderhalf jaar geleden controleerden de Europese voedingsregulatoren bijna nooit producten op ethyleenoxide. Dat veranderde na een eerder toevallige controle op in België geïmporteerd sesamzaad uit India, waar ethyleenoxide een populair pesticide is.