Oprah bejubelt speculoos van Belgische expat

De speculooskoekjes van de Belgische expat Evy Ballegeer haalden het invloedrijke winkellijstje van televisiegrootheid Oprah Winfrey.

Elk jaar kiest de Amerikaans televisielegende Oprah Winfrey haar 'favoriete dingen van het jaar'. De invloedrijke geschenkgids, al aan de 22ste editie toe, is woensdag online verschenen en krijgt altijd grote weerklank. Bedrijven die eerder de lijst haalden, merkten nadien een serieuze meerverkoop.

De gelukkigen voor 2018 werden aangekondigd op het ochtendprogramma 'Good Morning America', op de televisiezender ABC. En er is een speciale Amazon-store voor Oprahs favoriete producten.

Op de productenlijst van meer dan 100 bedrijven prijkt dit jaar ook de biologische Sinterklaas-speculoos van Little Belgians, de bakkerij van de Belgische expat Evy Ballegeer.

Little Belgians

Ballegeer was in een vorig leven een freelance journaliste, onder andere voor De Morgen en Vacature. Voor haar laatste opdracht interviewde ze een reeks start-upondernemers voor een boek. 'Ik was al een tijdje aan het denken om eens iets anders te proberen', vertelt Ballegeer aan de lijn vanuit Benicia, Californië. 'Met al die ondernemers praten inspireerde me om daar ook naar te handelen.'

Schermvullende weergave Evy Ballegeer, de oprichtster van Little Belgians. ©Lies Willaert

Aanvankelijk koos Ballegeer voor een koksopleiding. Ze werkte ook even in een restaurant en een cateringsbedrijf. Daarnaast bakte ze thuis, als hobby en uit nostalgie naar haar thuisland, speculoos. Die viel zo in de smaak, dat haar vrienden haar aanspoorden er een bedrijf rond op te richten. In 2014 deed Ballegeer de stap, en zag Little Belgians het levenslicht. Ondertussen heeft Ballegeer vier mensen in dienst, en liggen haar koekjes in een 300-tal speciaalzaken in de VS.

Op een voedingsbeurs in New York kwam Little Belgians op de radar van Oprah Winfrey. 'Plots stond haar team aan mijn stand, en zij waren geïnteresseerd. Dan heb ik een hoop samples moeten opsturen en zo'n 37 selectierondes moeten doorstaan, maar uiteindelijk heb ik het gehaald.'

De rimpels van Oprah

Het winkellijstje van een van de grootste sterren van de VS halen, het is niet slecht voor je business. 'Ik heb de voorbije jaren al aardig wat de pers gehaald', zegt Ballegeer. 'Nadat The New York Times ons in ons eerste jaar had getipt, zijn er nog veel gevolgd. Maar het ripple effect van deze lijst is toch nog iets anders. Woensdag heeft Oprah de lijst voorgesteld op tv. Dan zie je dat die meteen wordt overgenomen door enorm veel publicaties.'

Schermvullende weergave De koekjes van Evy Ballegeer. ©Erin Scott

De consumenten volgen hun idool maar wat graag. 'Gisteren merkten we toch al een aardige overrompeling. We zullen zien wat dit de komende weken nog geeft. Het magazine van Oprah waarin de lijst staat, verschijnt op 20 november, vlak voor Thanksgiving. Vanaf dan beginnen de Amerikanen hun cadeaus echt in te slaan. Aangezien wij een geschenkproduct verkopen, is dat voor ons een gedroomde timing.'

Compromissen

Gelukkig weet Ballegeer al even dat ze op de lijst zou belanden, om maximaal te kunnen profiteren van de stamp of approval van Oprah. 'Ik heb de voorbije weken wat extra mensen ingeschakeld om de lopende bestellingen afgerond te krijgen. Daardoor hebben we nu wat ruimte voor een eventuele meerverkoop.'