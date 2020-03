Opvallende aandelentransacties bij AB InBev

Enkele prominente aandeelhouders van AB InBev verkochten de voorbije week aandelen.

De grootaandeelhouders van AB InBev en enkele managers deden de afgelopen dagen enkele opvallende aandelentransacties.

Technologiedirecteur David Almeida verkocht voor bijna 40 miljoen euro aandelen. De holding EPS - met daarin onder meer de familie Van Damme - verkocht voor 17,6 miljoen euro aandelen. Begin deze maand verzilverde CEO Carlos Brito 2,45 miljoen aandelenopties en verkocht ze meteen.

AB InBev wil niet ingaan op de transacties. Volgens een bron rond EPS betekent de transactie niet dat de Belgische families achter AB InBev de bierreus de rug toekeren, maar is ze gelinkt aan een andere deal van een van de aandeelhouders van EPS.

Ook over een andere transactie wil het bedrijf niets kwijt. BRC, de vennootschap van de Braziliaanse aandeelhouders, gaf voor 228 miljoen euro aandelen in pand. Aan wie of wat is niet duidelijk, maar mogelijk gaat het over onderpand voor een lening aan BRC.

Opmerkelijk is dat de verkopen gebeurden op een moment de aandelenkoers crashte. AB InBev meldde in februari dat het coronavirus het bedrijf 285 miljoen dollar omzet en 170 miljoen euro brutobedrijfswinst had gekost.

Dat was voor ook in Europa draconische maatregelen werden ingevoerd om het virus in te dammen.

Schulden

De voorbije week kochten enkele prominente aandeelhouders ook ook aandelen bij, maar het gaat duidelijk over kleinere bedragen. De familie De Spoelberch kocht voor 1,9 miljoen euro aandelen en bestuurder Elio Sceti voor 2,7 miljoen euro.