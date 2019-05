Oud-topper SBS Belgium werpt zich op wijnmachine

De voormalige tv-bons Thierry Tacheny is klaar om zijn ‘Nespresso van de wijn’ op grote schaal te produceren. ‘We zijn een klein bedrijfje, maar we hebben vier jaar voorsprong op grote drankengroepen.’

Thierry Tacheny ruilt de tv-wereld voor de wijnwereld. Vier jaar lang was hij CEO van de mediagroep SBS Belgium, waar hij de tv-zender VT4 ombouwde tot VIER. Eerder werkte hij voor de Franstalige mediagroep RTL Belgium.

Nu staat Tacheny op het punt een machine te lanceren die wijn per glas schenkt. Van een carrièreswitch gesproken. ‘Na SBS wist ik niet goed wat ik zou gaan doen. Via een vriend richtte ik mijn blik op de wijnsector. Op een bepaald moment heb ik beslist ervoor te gaan. Ik hou ervan dingen te creëren, en ik hou wel van wijn.’

Het resultaat is de Invineo, dat Tacheny omschrijft als ‘de professionele Nespresso van de wijn’. Enkele grote hotelketens zoals Sheraton, Ibis en Crowne Plaza testen de machine uit. Zulke ketens en restaurantgroepen zijn de doelgroep. ‘Binnenkort willen we ons systeem uitrollen. We mikken erop over vier jaar 2.000 tot 3.000 machines te plaatsen, waarna we winst maken.’ In de komende acht jaar denkt Tacheny 9.000 toestellen te installeren.

We testen onze machine bij ketens als Sheraton en Ibis. We zijn klaar voor een grote uitrol. Thierry Tacheny Oprichter Invineo

De machine schenkt niet alleen wijn, maar ze slaat ook verbruiksdata op waarmee eigenaars aan de slag kunnen. Klanten krijgen dagelijks een rapport over de verkoop en de marges. ‘Dankzij die data weten we welke wijn waar populair is en wanneer. De machine koelt elke wijn ook tot de juiste temperatuur.’

Er bestaan al gelijkaardige machines, maar die pompen wijn uit flessen. ‘Ze bieden minder kwaliteit. Wij werken met onze eigen pods van 2 liter en die moeten minder snel worden vervangen’, zegt Tacheny. ‘Onze wijn blijft ook vacuum, in tegenstelling tot wijn die uit een fles wordt gepompt.’

De ondernemer zegt ook dat zijn systeem goedkoper is. ‘Klassieke wijnmachines kosten al snel 9.000 euro. Voor ons systeem betaal je via een huurformule 100 euro per maand.’