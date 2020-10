‘Over drie jaar heeft Bavet tien Nederlandse restaurants'

Bavet-CEO Peter Van Praet: ‘Met spaghetti koos ik voor een gerecht dat populair is in België en daarbuiten, en toch geschikt is om in te spelen op nieuwe eetgewoontes.’

De Belgische restaurantketen Bavet brengt haar spaghetti’s voortaan ook in Nederland aan de man. In eigen land komen er tientallen eetzaken bij, al zijn in sommige alleen maaltijdkoeriers welkom. ‘De groei van maaltijdbezorging is niet te stuiten.’

De West-Vlaamse ondernemer Peter Van Praet zet sinds 2015 zijn spaghettirestaurantketen Bavet op de kaart, en is nu klaar om ook in Nederland restaurants te openen. ‘Het eerste is er al in Maastricht. Over drie jaar moeten er tien open zijn. Over zes jaar wil ik in de Benelux zestig restaurants hebben’, zegt hij. De helft daarvan ligt dan in België. Daar zijn nu al elf restaurants, en dat aantal zal dus toenemen.

Daarnaast lanceert Bavet in eigen land een nieuw, kleiner type restaurants. Daar kunnen mensen gerechten afhalen. Maar - nog belangrijker - koeriers kunnen de gerechten ook bij klanten thuisbrengen. De eerste tien kleinere restaurants moeten binnen twee jaar opengaan.

Wie soms in grote steden als Brussel, Gent, Brugge en Antwerpen komt, kent de Bavet-restaurants waarschijnlijk. Op het menu van de eetgelegenheden staat bijna uitsluitend spaghetti. Klanten kunnen die pimpen met spek, gehaktballen, kipstukjes, halloumi en plantaardige vleesimitaties.

De Bavet-restaurants zijn nog het beste te vergelijken met andere zogenaamde fast-casuelketens die de voorbije jaren het licht zagen, zoals Ellis Gourmet Burger, Balls & Glory en Umamido. ‘Net als zij serveren we maaltijden tussen 10 en 20 euro. We positioneren ons tussen goedkopere fastfood en duurdere brasserieën’, zegt Van Praet.

De nu 32-jarige Van Praet kreeg het idee voor Bavet toen hij vlak na zijn studies economie-marketing aan HoGent en financieel management aan de KU Leuven voor het Gentse bedrijf Namgrass kunstgras lanceerde in het Verenigd Koninkrijk. ‘Ik werkte en woonde drie jaar in Londen, en natuurlijk vertoefde ik ook graag in de lokale restaurants, Londen is de bakermat van fast casual. Daar leerde ik dit type restaurant kennen dat in België amper actief was. Ik wou ook zo’n zaak beginnen.’

Populair

De keuze viel op pasta. ‘En nog specifieker op spaghetti. Ik koos voor een gerecht dat populair is in België en daarbuiten, en toch geschikt is om in te spelen op nieuwe eetgewoontes, zoals een vegetarische of veganistische levensstijl.’

Door de thuisleveringen is Bavet een concurrent geworden voor de supermarkten. Peter Van Praet CEO Bavet

Bovendien zocht hij een gerecht dat bestand was tegen de tijd. ‘Net als hamburgers, pizza, Indiaas voedsel en sushi zal ook spaghetti nog jaren populair blijven’, zegt Van Praet. Hij vreest ook niet dat mensen de fast-casualrestaurants op een dag beu worden. ‘Fast casual is nu relatief nieuw, maar zal blijven bestaan. Het vult een leemte, die in veel andere landen al jaren gevuld was, maar bij ons nog niet.’

Terwijl de restaurants door thuisleveringen ook tijdens corona voortwerken, bereidt Bavet de opening van nieuwe restaurants voor. Van Praet beperkt zich niet tot het binnenland. ‘Ik geloof in het potentieel in Nederland, maar tegelijk besef ik dat we ons er moeten bewijzen. Er zijn ons al veel lokale initiatieven en Belgische horecaondernemers voorgegaan, maar niet altijd met succes.’

De ondernemer is er klaar voor. ‘We nemen lokale mensen aan, die de markt goed kennen. We gaan ons ook niet profileren als Belgen, want daar hebben de Nederlanders geen boodschap aan. Onze kaart passen we aan aan de zoete smaak van onze noorderburen. De inrichting van onze restaurants is anders. Maar ook in België ziet elk restaurant er anders uit. Daarom hoor ik niet graag dat men Bavet een keten noemt. Ook al is het menu overal hetzelfde en is er een hoofdkantoor.’

Naast Nederland wordt het eigen land in de komende jaren de grote focus. ‘We zitten al in de Belgische grote steden en het is tijd om naar Hasselt, Mechelen en Luik te trekken. Elke stad met 25.000 inwoners komt in aanmerking. Voorop staat dat we de investeringskosten van een restaurant in twee jaar kunnen terugverdienen en op restaurantniveau een ebitdamarge (brutobedrijfswinst als percentage van de omzet, red.) van minstens 20 procent halen.’

Casper

De West-Vlaming gaat ook voluit voor maaltijdleveringen bij klanten thuis. De gerechten komen uit de klassieke Bavet-restaurants, binnenkort vooral uit de kleinere restaurants. ‘Ook bij ons groeit de verkoop via platformen als Deliveroo, Uber Eats en Takeaway.com elk jaar met 85 procent. Dat mogen we niet negeren. Ik deel de analyse van veel experts: dankzij thuisleveringen concurreren wij niet alleen met andere restaurants, maar ook met de klassieke supermarkt.’

Door het coronavirus en de sluiting van de horeca hebben afhaalrestaurants nog meer dan voorheen de tijdgeest mee. ‘Tijdens de eerste horecasluiting was het voor ons ook duidelijk dat we voluit zouden gaan voor online initiatieven, zegt Van Praet. ‘We wilden minstens 45 procent van onze omzet overeind houden met afhaalmaaltijden. Nu, tijdens de tweede sluiting, hopen we 70 procent van onze gebudgetteerde omzet te realiseren met thuisleveringen. Daardoor hopen we dit boekjaar toch nog positief af te kunnen sluiten.’ Hij mikt op 8 miljoen euro omzet, net als vorig jaar.

Van Praet lanceerde onlangs ook het zustermerk Casper. Dat heeft geen eigen restaurants, maar levert aan huis hamburgers, lasagne, macaroni, stoofvlees, vol-au-vent en onder licentie gerechten van kok Pascal Naessens. De plannen voor Casper waren er al voor corona, maar werden versneld. Op dit moment heeft Casper drie distributiekeukens in Gent, Antwerpen en Brussel, maar Van Praet wil de Casper-gerechten binnenkort ook via de Bavet-keukens verdelen.

Marktplaatsen

Van Praet zegt dat hij goed samenwerkt met Uber Eats en co. Maar hij smeedt plannen om zijn maaltijden op termijn zélf bij mensen thuis te brengen, met eigen koeriers. ‘Voor mij zijn Deliveroo en co. geen koerierdiensten, maar marktplaatsen. Ze teren op klantendata, die ze niet aan ons doorspelen. We weten niet wie bij ons bestelt, en dat wil ik wel weten. Bovendien wegen de commissies die we de marktplaatsen betalen te zwaar op de kostenstructuur.’

Toch denkt de ondernemer er niet aan de koeriers te dumpen. ‘Ze zijn te belangrijk. Wie gerechten wil bestellen, denkt eerst aan Takeaway, Deliveroo en Uber. Daar moet Bavet dus op staan. Maar wie denkt: ‘Ik wil Bavet eten’, moet ook rechtstreeks bij ons terechtkunnen.’