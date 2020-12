'Over vijf jaar willen we dubbel zoveel kaas verkopen'

Breugel versnijdt en verpakt kazen, die vooral terechtkomen in de horeca en in zelfstandige supermarkten van Delhaize.

De Limburgse kaassnijder Breugel is niet langer eigendom van de oprichtersfamilie Vandecruys. De overnemers koesteren forse groeiplannen. 'We gaan een gloednieuwe fabriek bouwen.'

'Verder groeien en uitbreiden was niet meer aan mij besteed.' Dus verkopen de Limburgse ondernemer Marc Vandecruys en zijn ouders Martinus en Lutgarde hun kaasbedrijf Breugelkaas aan de ondernemers Jefke Van Noppen, Vincent Schietekat, Tjeu van Roij en Laurent Degroote.

In horecakringen en bij uitbaters van superettes is Breugelkaas een bekende naam. Het bedrijf verkocht vorig jaar meer dan 600 ton gerijpte en versneden kaas aan horecagroothandels, ziekenhuizen en zelfstandige supermarktuitbaters. Die kaas maakte het bedrijf niet zelf, maar haalde het op bij andere kaasmakers.

Breugelkaas Rijpt, versnijdt en verpakt kaas. Bedrijfswinst: 670.000 euro

Nettowinst: 470.000 euro

Werknemers: 10

Fabriek in Peer. De naam verwijst niet naar de bekende kunstschilder, maar naar deelgemeente Kleine Brogel, die in het plaatselijke dialect 'Breugel' wordt genoemd.

Het bedrijf uit Peer is meer dan veertig jaar oud. 'Destijds was mijn vader melkveehouder en bracht hij melk aan huis', zegt Marc Vandecruys. 'Toen begon hij ook kaas van een naburige kaasmakerij mee te nemen op zijn ronde. Na verloop van tijd legde hij zich uitsluitend toe op het rijpen, versnijden en verpakken van kaas. We groeiden fors en de locatie waar we vandaag onze productieruimte hebben, barst uit haar voegen. Die uitbreiding is niet meer aan mij besteed en familiale opvolging is er ook niet.' Financieel is het bedrijf gezond. Het boekte in 2019 470.000 euro nettowinst, een kleine 10 procent van de omzet.

Groei

De vier overnemers zijn van plan het bedrijf in de komende jaren fors te laten groeien. 'Binnen anderhalf jaar willen we in de buurt van de huidige vestiging in Peer een nieuwe fabriek oprichten', zegt Van Noppen. 'Die moet groei creëren. In de komende vijf jaar willen we de omzet verdubbelen. Dat zal leiden tot nieuwe jobs. Nu stellen we tiental mensen tewerk.'

Breugelkaas is een relatief kleine speler in de sector, maar het bedrijf kan volgens zijn nieuwe eigenaars onafhankelijk blijven bestaan. 'Maar wij kunnen het verschil maken met onze service op maat van kleinschalige ondernemers', zegt Van Noppen. 'Wij kunnen door onze schaal flexibel zijn en beter dan grote concurrenten reageren op specifieke eisen die klanten hebben over bijvoorbeeld verpakkingen. Het is ook geen probleem om een bestelling die vandaag geplaatst wordt morgen al te leveren. Dat serviceniveau willen we behouden.'

Het is de eerste keer dat de ondernemers samen een bedrijf overnemen. 'Maar we sluiten niet uit dat er nog overnames volgen, zodat we kunnen realiseren dat Breugelkaas een breder assortiment krijgt', zegt Van Noppen. 'Stel dat er een familiale fabriek te koop komt die salades maakt, dan is dat interessant voor ons.'