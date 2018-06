Overname slachthuis Veviba mislukt

De familie Verbist en de Waalse overheid hebben geen overnemer gevonden voor Veviba, een slachthuis dat in opspraak kwam na fraude. Het bedrijf beschuldigt miniser Ducarme van machtsmisbruik.

De slachthuizen Veviba in Bastenaken, Adriaens in Velzeke (Zottegem) en Lanciers in Rochefort worden dan toch niet verkocht. Dat meldt hun eigenaar, de Groep Verbist, in een persbericht. De andere aandeelhouder, het Waalse investeringsmaatschappij Sogepa, kon het nieuws nog niet bevestigen. Sogepa zette de slachthuizen begin maart te koop.

'De Groep Verbist heeft loyaal meegewerkt aan een verkoopproces dat Sogepa uittekende en begeleidde,' klinkt het in een persbericht van Veviba. 'Met alle kandidaten voerden we gesprekken en werd maximaal informatie bezorgd teneinde de kansen op succes te maximaliseren.' Uiteindelijk kon 'buiten de wil van de Groep Verbist om' geen overeenstemming worden bereikt.

Dat er geen overname komt is opvallend, want begin maart kondigde Sogepa nog aan dat er een dertigtal bedrijven waren die de slachthuizen wilden overnemen.

De Veviba-slachthuizen kwamen in maart in opspraak vanwege fraude. Bij een controle door het voedselagentschap FAVV in Bastenaken bleek dat de helft van de gecontroleerde producten niet in orde waren. Zo werd er geknoeid met de invriesdata, waardoor oud vlees 'jonger' werd gemaakt. Ook is vlees dat niet geschikt was voor menselijke consumptie volgens het voedselagentschap in de supermarkt beland.

Mishandeling

Het slachthuis in Bastenaken verloor zijn erkenning. De andere slachthuizen mochten voort werken. Maar supermarktketens zoals Delhaize en Colruyt zetten hun samenwerking met de Verbist-groep stop.

Groep Verbist De Verbist-slachthuizen bestaan al 40 jaar. Voor het schandaal waren ze goed voor 30 procent van de Belgische vleesmarkt. In 2016 boekte het bedrijf 198 miljoen euro omzet en maakte het 800.000 euro nettowinst. Er werken 400 mensen in de drie slachthuizen in Bastogne, Rochefort en Zottegem. Het slachthuis in Izegem is al maandne dicht nadat in een filmpje bleek dat er dieren werden mishandeld.

Het was niet de eerste keer dat de Verbist-groep in opspraak kwam. In september 2017 bleek dat er koeien werden mishandeld in het slachthuis in Izegem. Het slachthuis ging na enkele weken weer open, maar sloot de deuren omdat de supermarkten er hun vlees niet meer wilden laten slachten.

De groep Verbist zegt in zijn persbericht dat het de bedrijven op eigen kracht zal voortzetten. Hoe ze dat zal doen is niet duidelijk, want het bedrijf is niet bereikbaar voor verdere toelichting.

Vorige week viel het parket binnen in de kantoren van het FAVV. Verbist insinueert in zijn bericht dat die inval te maken had met het onderzoek tegen het slachtbedrijf.

Machtsmisbruik

Het bedrijf ontkent voorts alle beschuldigingen van het FAVV en beschuldigt federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) van machtsmisbruik. 'Het FAVV geeft - omwille van de bevelen van minister Ducarme - het vlees druppelsgewijs vrij. Geheel toevallig de dag voor de vervaldag. Dat leidt er toe dat Veviba haar handelsvoorraad, waarmee niets mis is, gradueel moet vernietigen. Tegen dit machtsmisbruik is Veviba machteloos.'

Onze ondernemingen werden steeds opnieuw en herhaaldelijk met veel machtsvertoon en intimidatie doorzocht en het leven zuur gemaakt. Persbericht Groep Verbist

Daarnaast beschuldigt het bedrijf Ducarme en het FAVV ervan het bedrijf te schaduwen en tegen te werken. 'Onze ondernemingen werden steeds opnieuw en herhaaldelijk met veel machtsvertoon en intimidatie doorzocht en het leven zuur gemaakt.'