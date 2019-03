Overnames stutten groei Ter Beke

De producent van vleeswaren en bereide maaltijden zet - dankzij zijn vier overnames uit 2017 - fors hogere resultaten neer. Het dividend blijft daarentegen onveranderd.

Ter Beke realiseerde in 2017 vier overnames: de Franse pastaproducent Stefano Toselli, de Centraal-Europese joint venture The Pasta Food Company, het Nederlandse Offerman en het Britse KK Fine Foods. Daarmee heeft de groep zijn markt vergroot tot 170 miljoen consumenten.

Die overnames worden voor het eerst voor een volledig jaar opgenomen in de resultatenrekening van de groep. Geen wonder dus dat de omzet van Ter Beke met 37 procent aandikt tot 680 miljoen euro en de recurrente bedrijfskasstroom (rebitda) 36 procent hoger uitkomt op 50,2 miljoen euro. Die laatste ligt iets onder de verwachtingen van KBC Securities - de omzet is in lijn met de prognose van het beurshuis.

Overcapaciteit

De vleeswarendivisie was goed voor 420 miljoen euro omzet, ruim een derde meer dan het jaar ervoor. Ondanks die vooruitgang had de divisie een moeilijk jaar, meldt Ter Beke. 'De vleeswarencategorie is in volle mutatie ende concurrentie van alternatieven is stijgend. De consumptie is daarenboven licht dalend waardoorovercapaciteit dreigt te ontstaan die de concurrentie verscherpt', luidt het.

De omzet van de afdeling bereide gerechten bedroeg 260 miljoen euro, 73,5 miljoen meer dan in 2017. Ter Beke is voortaan een van de Europese leiders in bereide maaltijden en de nummer één in het segment van koelverse lasagne en pasta-maaltijden.

Dividend

Ondanks de fors hogere resultaten blijft het brutodividend van Ter Beke onveranderd op 4 euro per aandeel. Het is niet de eerste keer dat dat gebeurt. De dividend over het boekjaar 2016 bleef eveneens onveranderd. Ter Beke besliste dat om 'de middelen nodig voor de uitvoering van haar verdere groeistrategie beschikbaar te houden binnen het bedrijf.'