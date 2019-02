PREVIEW Stabiele volumes bij schuldig AB InBev

In de VS en Braziliƫ staat AB InBev al jaren onder druk. In het tweede land voert concurrent Heineken de concurrentie op. De verkoop van het Nederlandse bier steeg er vorig jaar 'dubbelcijferig'. Heineken en Carlsberg groeien veel forser dan concurrent AB InBev .

Halvering dividend

Over hoeveel dividend de brouwer van Stella Artois, Leffe en Tripel Karmeliet zijn aandeelhouders betaalt, bestaat geen onduidelijkheid. Dat wordt 1,80 euro per aandeel voor het volledige boekjaar. De helft minder dan in 2017, kondigde het bedrijf in oktober aan.