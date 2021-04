Pandemie creëert ketchupschaarste

De vraag naar individueel verpakte ketchupzakjes is fors gestegen, ten koste van die naar grote flessen. De marktleider Kraft Heinz kan de vraag niet volgen.

'Ketchup can't catch up', kopte de Wall Street Journal deze week. Problemen in de aanvoerketen leiden in de Verenigde Staten tot een tekort aan ketchupzakjes. Door de pandemie zijn veel restaurants voor het eerst overgeschakeld op takeaway. Daardoor is de vraag naar kleinere, individuele verpakkingen sterk toegenomen. Die hebben de plaats hebben ingenomen van de gebruikelijke glazen of plastic flessen die in restaurants vaak op tafel staan.

Dat voelt sauzenmaker Kraft Heinz, die in de Verenigde Staten goed is voor 70 procent marktaandeel op de ketchupmarkt. De multinational heeft zijn productie aangepast: er worden minder flessen en meer zakjes gevuld. Maar 'de vraag was groter dan het aanbod', zegt de groep aan AFP. Verscheidene grote fastfoodketens raakten in de problemen en waren genoodzaakt over te schakelen op andere, duurdere leveranciers.

Kraft Heinz investeert in twee nieuwe productielijnen in zijn fabrieken, die deze maand actief zouden worden. De productie zou stijgen met 25 procent naar 12 miljard zakjes per jaar. Volgens de Wall Street Journal is de prijs van de zakjes met 13 procent toegenomen.