Pandemie doet HelloFresh knallen

De coronapandemie kent veel verliezers, maar ook enkele afgetekende winnaars. Dat we HelloFresh in die laatste categorie mogen onderbrengen, wordt met de dag duidelijker.

De Duitse bezorger van maaltijdboxen boekte in het eerste kwartaal een omzet die rond 1,4 miljard zal uitkomen, blijkt uit voorlopige cijfers. Dat is niet alleen een ruime verdubbeling tegenover de 699 miljoen over het eerste kwartaal van 2020, maar ook een stuk beter dan de 1,17 miljard die analisten gemiddeld verwachtten.

Afwisseling

HelloFresh profiteert in deze pandemische tijden volop van de sluiting van de horeca en het massale thuiswerk. Dat je minder naar de winkel moet en dat de maaltijdboxbezorger met zijn gerechten wat afwisseling brengt in het dagelijkse menu is een gebruiksgemak waar veel mensen voor vallen in deze moeilijke tijden.