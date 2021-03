Pandemie zadelt Ter Beke met eerste verlies sinds 1999 op

Klanten koken tijdens de pandemie meer zelf hun potje en die trend trof de grootste winstmaker van de versevoedingsgroep, Bereide Maaltijden.

Ter Beke heeft de als gevolg van de pandemie opgelopen zware averij uit de eerste jaarhelft niet meer kunnen goedmaken in de tweede jaarhelft. De versevoedingsgroep dook over boekjaar 2020 netto 2,5 miljoen of 1,39 euro per aandeel in het rood, tegenover een winst van 4,4 miljoen of 2,55 euro per aandeel in 2019. Het gaat om het eerste verlies sinds 1999, toen de dioxinecrisis hard toesloeg in de rekeningen (zie grafiek).

Een belangrijke factor zijn de reorganisaties die Ter Beke in België en Nederland doorvoerde. Die kwamen bovenop de hoge prijzen voor varkensvlees - een belangrijke grondstof in de tak vleeswaren - en Covid-19, die door de sluiting van de horeca zeker in het Vereningd Koninkrijk een grote impact had op de afdeling Bereide Maaltijden. De Britse dochter KK Fine Foods, een belangrijke leverancier van 'pub food', schrapte de geplande uitbreidingsinvesteringen.

'De consument kookte in dit crisisjaar meer en koopt dus minder bereide maaltijden', licht Ter Beke in het persbericht toe. 'Ter Beke is ervan overtuigd dat dit van voorbijgaande aard is'.

De groepsomzet zakte 1,5 procent naar 717 miljoen, de bedrijfswinst (ebit) dook een vijfde lager naar 4,8 miljoen euro. De divisie vleeswaren wist in vergelijking met 2019 - toen een bacteriële besmetting de fabriek in het Nederlandse Aalsmeer zwaar trof - het verlies van 12 naar 7 miljoen terug te dringen. De afdeling Bereide Maaltijden - al jaren veruit de belangrijkste winstmotor - zag de winstbijdrage van 25 naar 19 miljoen teruglopen.

Keuzedividend

Opvallend: Ter Beke keert ondanks de rode cijfers een stabiel dividend van 4 euro bruto per aandeel uit, gelet op de daling van de schulden en het 'uitzonderlijke karakter' van de Covid-19 crisis. Dankzij een sterke verbetering van het werkkapitaal - de cash die nodig is voor de dagelijks werking - zakte de schuldenlast met een vijfde tot 100 miljoen euro. Beleggers krijgen wel de keuze tussen een dividend in cash of één in aandelen.