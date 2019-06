Paters Wesvleteren lanceren webwinkel

Mensen kunnen de bieren niet kopen in winkels, maar moeten ze afhalen aan de brouwerij. Bovendien kunnen klanten maar twee baken per keer kopen. Alleen particulieren kunnen de bieren kopen. Dat blijft allemaal zo na de lancering van de webwinkel.

Slimme wachtkamer

Mensen zullen het bier ook moeten reserveren, zoals dat nu ook al is. Maar nu gebeurt dat via de telefoon en binnenkort alleen nog maar online. 'De biertelefoon bezorgde de mensen die in de abdij verantwoordelijk zijn voor de verkoop heel wat stress', klinkt het. 'Bovendien is het voorraadbeheer nu volledig geïntegreerd en geautomatiseerd.'