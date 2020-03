PepsiCo betaalt miljarden voor energiedrankje

In cola-land is PepsiCo samen met Coca-Cola heer en meester. Maar niet op de markt voor energiedrankjes.

De voedingsgroep PepsiCo lijft voor 3,85 miljard dollar de Amerikaanse energiedrank Rockstar binnen. Het bedrijf probeert een krachtig antwoord te vinden op het succes van Red Bull en Monster.

De twee grootste frisdrankbedrijven ter wereld - Coca-Cola en PepsiCo - zijn heer en meester in de cola- en limonademarkt. Maar in de wereld van energiedrankjes stellen ze nog niet veel voor. Daar delen RedBull en Monster de lakens uit. Beide cafeïnebedrijven blijven proberen in te breken in de markt, die volgens analisten in de krant Financial Times in de komende vijf jaar met 80 miljard dollar zal groeien.

Albert Heijn

Dinsdag kondigde de Pepsi- en Lay's-eigenaar PepsiCo aan dat hij 3,85 miljard dollar neertelt voor Rockstar Energy Beverages. Dat verkoopt energiedrankjes in dertig landen. In België is het niet vlot verkrijgbaar. Albert Heijn biedt twee producten aan, maar de andere grote ketens niet. Met het merk Mountain Dew was PepsiCo al actief in de sector.

70 miljoen Blikjes Rockstar elk jaar 70 miljoen blikjes energiedrank verkoopt in de VS, tegenover 700 miljoen door Red Bull.

Veel financiële gegevens zijn niet bekend over Rockstar. Uit een artikel van het magazine Forbes uit 2014 blijkt dat het bedrijf toen 670 miljoen dollar omzet boekte en dat jaar met 8 procent gegroeid was. Het was indertijd in de VS het nummer drie, na Red Bull en Monster. Het persbureau Bloomberg schrijft dat Rockstar elk jaar 70 miljoen blikjes energiedrank verkoopt in de VS, tegenover 700 miljoen door Red Bull.

PepsiCo-CEO Ramon Laguarta maakt zijn bedrijf een belangrijkere speler in het energiedrankenlandschap. Maar hij zal nog veel moeten investeren in Rockstar om een echt antwoord te bieden op Red Bull en Monster.

Coca-Cola Energy

De overname van Rockstar maakt het voor PepsiCo op nog een andere manier minder moeilijk om door te breken met energiedrankjes. Al tien jaar hebben PepsiCo en Rockstar een exclusieve samenwerking, waardoor PepsiCo de dranken van Rockstar verkoopt aan supermarkten en horecazaken.

Die samenwerking hield beperkingen in voor PepsiCo. Samenwerken met andere energiedrankenmakers of zelf nieuwe merken oprichten, was niet toegelaten. PepsiCo kon zelfs niet naar hartenlust vernieuwen met zijn Mountain Dew-drankjes. Na de overname kan PepsiCo doen wat het wil.