PepsiCo zet mes in personeel en fabrieken

De Amerikaanse multinational heeft ook twee productievestigingen in België.

De Amerikaanse frisdrank- en snackproducent PepsiCo gaat snijden in zijn personeelsbestand. Ook gaat het bedrijf fabrieken sluiten. Op die manier wil de maker van onder meer Pepsi cola en Doritos de komende vijf jaar de productiviteit met 1 miljard dollar per jaar verhogen. Dat is een verlenging van het bestaande programma.

Details over de saneringen zijn er nog niet. PepsiCo had eind 2017 263.000 werknemers in dienst. In België zijn er volgens de lokale website van de groep ongeveer 950 werknemers. Naast het hoofdkantoor in Zaventem, zijn er productielocaties in Veurne (Lay's, Cheetos, Doritos en Smiths) en Zeebrugge (Naked en Tropicana). Refresco en Haacht verzorgen de productie en de botteling van de frisdranken voor respectievelijk de grootdistributie en de horeca.

Duurdere dollar

Voor de reorganisatie treft de onderneming een voorziening van 2,5 miljard dollar tot en met 2023. Daarvan wordt 800 miljoen dollar dit jaar ingeboekt. Voor 2019 verwacht PepsiCo sowieso al een lagere winst. Het bedrijf heeft namelijk ook last van de duurdere dollar en hogere belastingen.