Pepsico profiteert van vraag naar ontbijtgranen en chips

De Amerikaanse voedingsgroep Pepsico zag de vergelijkbare omzet met 7,9 procent toenemen in het eerste kwartaal. Dat is meer dan dubbel zoveel als de 3,6 procent groei die analisten hadden voorspeld.

Volgens CEO Ramon Laguarta heeft zijn bedrijf voeding en dranken 'die hard nodig zijn' in deze crisis. Hij spreekt tegen dat de extra verkoop een gevolg is van hamstergedrag. Door de lockdownmaatregelen in veel landen eten de mensen meer thuis. Ze kopen herhaaldelijk havermout en ontbijtgranen bij, benadrukte het management van Pepsico aan analisten. Dat is een indicatie dat ze zich sneller door hun voorraad eten.