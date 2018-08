Pepsico slokt Sodastream op

De frisdrankenreus legt 3,2 miljard dollar (2,8 miljard euro) op tafel voor de overname van het Israëlisch bedrijf.

Sodastream is een Israëlisch bedrijf dat apparaten produceert om thuis bruisende drankjes te maken. Het systeem injecteert CO2 in water, waardoor het bruisend wordt. Wie wil, kan er allerleid concentraten en siropen aan toevoegen om de drankjes bijvoorbeeld een cola-, thee, of citroensmaak te geven. Sodastream noteert al sinds 2010 op de Nasdaq.

Aan die notering komt een einde met de overname van het bedrijf door Pepsico . Dat betaalt 144 dollar per aandeel; een premie van 32 procent bovenop de gemiddelde koers van Sodastream tijdens de dertig laatste dagen. Met de overname zet Pepsico een bijkomende stap naar minder suikerhoudende dranken.

Schermvullende weergave ©RV DOC

De Amerikaanse groep zette die beweging al jaren geleden in om de dalende de vraag naar de klassieke cola te compenseren. In februari lanceerde Pepsico het spuitwatermerk Bubly. Vorige week richtte het 'The Hive' op, een entiteit die focust op nieuwe merken. Pepsico is ook het bedrijf achter de merken Doritos, Lipton, Lay's, 7 Up en Quaker.

De overname is een van de laatste wapenfeiten van Indra Nooyi die begin 2019, na 24 jaar, PepsiCo vaarwel zegt. Zij was niet enkel de CEO van Pepsico, maar meer nog een van de gezichten van vrouwelijk leiderschap in de Verenigde Staten.

Topvorm

Pepsico neemt Sodastream over op een moment waarop het Israëlisch bedrijf in topvorm verkeert. Begin deze maand meldde Sodastream dat het zijn beste kwartaal ooit achter de rug had. De omzet groeide voor het negende kwartaal op rij met twee cijfers. Het bedrijf zal binnen Pepsico onafhankelijk blijven functioneren en behoudt zijn management.

Die goeie resultaten zorgden voor een forse koersopstoot. Begin augustus was een Sodastream-aandeel zo'n 87 dollar waard, vorige vrijdag was dat net geen 130 dollar.

Scarlett Johansson

Sodastream dankt zijn bekenheid onder meer aan een reclamespotje met de actrice Scarlett Johansson, waarin ze Israëlische spuitwatersysteem prijst (zie hieronder). 'Sorry Coke & Pepsi', luidt het onder meer. Een illustratie van de felle concurrentie tussen Sodastream en frisdrankenreuzen als Pepsico en Coca-Cola, die onder meer leidde tot een uitzendverbod tijdens de Super Bowl.

Sodastream-reclame met Scarlett Johansson.