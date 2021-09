Perenoogst valt 20 procent lager uit

De slechte weersomstandigheden in het voorjaar wegen op de Belgische perenoogst, maar de prijzen liggen hoger dan de vorige jaren.

In de fruitsector in ons land is de peren- en appeloogst van start gegaan. Dat is door de weersomstandigheden zo'n twee weken later dan de voorgaande jaren. Het weer heeft ook zijn invloed op de opbrengst: voor peren wordt een productie van 295.000 ton verwacht. Dat is volgens Kris Jans, de manager divisie fruit van het veilingbedrijf Belorta, zo'n 20 procent lager dan vorig jaar.

'We hebben niet zozeer te lijden gehad onder de vorst in het voorjaar, maar vooral onder de sombere, natte en koude periode na de bloei', zegt Jans. Daardoor hadden de perelaars meer last van junirui, het afstoten van onrijpe vruchten. De perenproductie is van belang omdat België de zesde grootste producent ter wereld is voor de vruchten. Voor appels is ons land een kleinere speler en is er minder export. Voor die vruchten wordt gemikt op 192.000 ton opbrengst. 'Dat is eerder normaal voor België.'

Italië

In heel Europa zal de perenoogst volgens Jans met 1,6 miljoen ton op het laagste peil ooit belanden. Dat komt vooral door marktleider Italië, waar de productie een duik van 70 procent neemt. De vraag zal dan ook groter zijn dan het aanbod. Het is nog vroeg in het seizoen, maar tot nu weerspiegelt zich dat niet in hoge prijzen. 'De prijzen zijn wel hoger dan voorgaande jaren, maar op langere termijn zijn ze eerder normaal te noemen', aldus Jans.