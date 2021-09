Pernod Ricard koopt online slijterij van Britse broers

Met de overname van de gereputeerde online drankenhandel The Whisky Exchange gooit Pernod Ricard zich verder op e-commerce. Digitaal drank kopen nam een hoge vlucht tijdens de lockdowns van de coronapandemie.

Thuis zitten tijdens verschillende lockdowns heeft de meeste mensen niet minder alcohol doen nuttigen. Ze kwamen gewoon op een andere manier aan hun gerief.

Inspelend op dat wijzigende consumentengedrag, waarbij klanten steeds meer online hun sterke drank bestellen, koopt de Britse drankenreus Pernod Ricard nu The Whisky Exchange, een pionier in het online slijten van geestrijke dranken.

4.000 soorten whisky The Whiskey Exchange biedt online 4.000 soorten whisky aan.

The Whisky Exchange werd in 1999 opgericht door de Britse broers Sukhinder en Rajbir Singh. Zij groeiden op tussen de sterke drank. Hun ouders waren de eerste Aziaten met een alcohollicentie in het Verenigd Koninkrijk. Aanvankelijk waren de broers mee actief in de fysieke winkels van vader en moeder, maar toen die verkocht werden, besloot het duo op een andere manier verder te gaan in de familietraditie.

Bowmore

Dat begon, vlak voor de dotcomboom, met een klein online winkeltje met een beperkte selectie flessen. De broers waren naar eigen zeggen stomverbaasd toen ze hun eerste whisky verkochten, een Bowmore uit 1989 aan een Duitse klant.

Na enkele moeilijke jaren, kwam de business sterk van de grond. Zeker nadat de broers de focus op whisky loslieten en hun online imperium uitbreidden naar andere sterke dranken als cognac, gin en tequila. Met een focus op de meer zeldzame premium merken bouwden de Singhs een reputatie uit van kwaliteitsmerk. En om helemaal in de familietraditie te blijven, baten de broers ondertussen ook drie fysieke winkels uit.

Vandaag stelt The Whisky Exchange meer dan 230 mensen te werk, die 4.000 soorten whisky, 800 soorten cognac, 700 soorten rum, 600 gins, 400 tequilas en 400 champagnes aan de man brengen. Dat leverde vorig jaar 72 miljoen pond (84 miljoen euro) inkomsten op.

Next level

Dat de broers de boel nu verkopen aan Pernod Ricard is enigszins opmerkelijk. Niet zo heel lang geleden zeiden ze nog stellig dat ze hun familiebusiness nooit uit handen zouden geven. Hoeveel Pernod op tafel legt, is niet bekend. Maar blijkbaar was het een bod dat niet te weigeren viel. 'We kijken ernaar uit om samen onze business naar een volgend niveau te brengen', zeggen de broers - die aan boord blijven als managing directors - in het persbericht.

Voor Pernod is The Whisky Exchange een belangrijke aanvulling op zijn bestaande digitale aanbod, waaronder online winkels als Bodeboca en Drinks&Co. De online verkoop groeide vorige jaar met 63 procent, maar is in het totaalplaatje met minder dan 5 procent van de omzet nog relatief klein.