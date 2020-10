Personeel Lunch Garden vreest voor snoei-operatie

De directie van Lunch Garden heeft voor vanochtend een bijzondere ondernemingsraad samengeroepen. Bij het personeel leeft de vrees dat de restaurantketen - voor de derde keer in elf jaar - een herstructurering zal doorvoeren.

Volgens onze informatie werd de ondernemingsraad bijeengeroepen in het kader van de wet-Renault. Die treedt in werking als sociale gevolgen dreigen voor minstens 10 procent van de personeelsleden van een bedrijf. Lunch Garden telt ongeveer 1.100 werknemers, van wie meer dan een derde voltijds werkt.

Vorige week berichtte De Tijd al dat de vakbonden van Lunch Garden een nieuwe herstructurering vreesden als gevolg van de coronacrisis. Volgens hen doken daar steeds meer signalen over op. De directie zei toen dat ze ‘alle mogelijke scenario’s analyseert om de continuïteit van de activiteiten te waarborgen en de gevolgen zo veel mogelijk te beperken’. De keten telt 63 restaurants, waarvan 17 in franchise, 13 Total-snelwegrestaurants en drie museaconcessies.

Zowel de inkomsten als de winst van Lunch Garden groeiden in 2019. Maar in het voorjaar sloeg de coronacrisis toe en gingen de restaurants wekenlang dicht. De keten vatte die crisis aan met hogere schulden door een herfinanciering in november vorig jaar, na de mislukte verkoop van de keten.