Peter Harf gaat Coty leiden

Voorzitter Peter Harf neemt de teugels van de cosmeticagroep Coty in handen. De voormalige voorzitter van de biergroep AB InBev is de vierde CEO in minder dan vier jaar.

Coty, een onderdeel van het JAB-imperium van de steenrijke Duitse familie Reimann, strijkt meer dan 2,5 miljard dollar op door de verkoop van een controlebelang van 60 procent van zijn haarverzorgingstak aan de private-equityreus KKR . Coty behoudt wel een minderheidsbelang van 40 procent in de groep met merken als Wella en Clariol. De deal, waarvan de contouren eerder werden aangekondigd, verlaagt de schuldgraad van Coty fors van 5,6 naar 4,5 keer de brutowinst.

Daarnaast raakte bekend dat voorzitter Peter Harf het bedrijf zal leiden als CEO. De reden is nog onduidelijk, maar feit is dat de controlerende aandeelhouder JAB Holding het bedrijf zo meer in zijn greep krijgt. Harf is ook voorzitter en managing partner van JAB. De Duitser, die jaren geleden voorzitter van AB InBev was, heeft als naaste collega bij JAB de Fransman Olivier Goudet, die recent afzwaaide als voorzitter van AB InBev.