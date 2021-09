Pionierende broers verkopen onlineslijterij aan Pernod Ricard

Met de overname van The Whisky Exchange koopt het miljardenconcern Pernod Ricard een pionier in de onlinedrankverkoop. Die is het resultaat van twee decennia hard werk van twee Britse broers.

'Nee.' Dat was het korte en duidelijke antwoord van Sukhinder Singh toen de gespecialiseerde website The spirits Business hem eind 2019 vroeg of hij ooit zou overwegen het bedrijf dat hij samen met zijn broer Rajbir oprichtte te verkopen. 'We hebben al veel vragen gekregen, maar we hebben er geen oren naar.'

De essentie Pernod Ricard koopt de Britse onlinedrankenhandel The Whisky Exchange voor een onbekend bedrag.

Die werd meer dan 20 jaar geleden opgericht door de Britse broers Sukhinder en Rajbir Singh.

Wat als een klein pionierend initiatief begon, groeide uit tot een leidende naam in de e-commerce voor sterke drank.

De broers blijven aan boord als managing directors van hun familiemerk.

Twee jaar later is het dan toch zo ver. Pernod Ricard liet dinsdag weten dat het The Whisky Exchange, de onlinedrankenhandel die de gebroeders Singh in 1999 uit de grond stampten, inlijft. Hoeveel geld het miljardenbedrijf daarvoor op tafel legt, wordt niet bekendgemaakt. Maar blijkbaar was het een bod dat niet te weigeren viel, want de Singhs geven de controle over het familiebedrijf op.

Rekken vullen

De Singhs groeiden op tussen de drank. Hun ouders - Indiase immigranten uit de sikhgemeenschap - waren de eerste Aziaten die in het VK een licentie kregen om sterke drank te verkopen. De familie woonde jarenlang boven hun eigen slijterij, waar beide zonen in weekends en vakanties mee de rekken vulden.

Hoewel het niet expliciet de bedoeling was dat ze mee de drank in zouden rollen, kwam van het een het ander. Omdat de oudste broer Sukhinder afstudeerde tijdens een economische crisis, ging hij toch maar bij ma en pa aan de slag. Daar leerde hij de liefde voor het vak. Na een tijdje kwam ook de als computerwetenschapper afgestudeerde Rajbir erbij om de zaak mee te runnen.

Omdat veel Britten in de jaren 90 manieren vonden om btw op drank te ontduiken kwamen de winkels in de problemen en besloten de Singhs hun activiteiten te verkopen. Ondertussen was de interesse van de broers echter gewekt. Dat leidde in 1999 tot The Whisky Exchange, een piepklein webwinkeltje waar ze zeldzame whiskysoorten mee aan de man wilden brengen.

De broers waren stomverbaasd toen een Duitse klant voor het eerst een fles bestelde via hun webshop.

De ambities waren aanvankelijk niet enorm. De broers waren naar eigen zeggen stomverbaasd toen ze hun eerste bestelling binnenkregen, een fles Bowmore 1989, voor een Duitse klant. Maar gaandeweg breidden ze hun assortiment uit, sloten ze deals met de juiste leveranciers en ging de bal almaar meer aan het rollen.

Consument

Vandaag is The Whisky Exchange een gereputeerde onlineslijterij met meer dan 230 werknemers die 4.000 soorten whisky, 800 soorten cognac, 700 soorten rum, 600 gins, 400 tequila's en 400 champagnes aan de man brengt. Dat leverde vorig jaar 72 miljoen pond (84 miljoen euro) omzet op.

4.000 soorten whisky De Singhs brengen via The Whisky Exchange 4.000 soorten whisky aan de man.

Dat dat parcours de aandacht trok van de drankenreus Pernod Ricard - het moederhuis van merken als Absolut Vodka, Jameson Irish Whisky, Chivas Regal en Havana Club - mag niet verbazen. De coronapandemie heeft het koopgedrag van hun consumenten deels verlegd naar het web. Die hebben bovendien almaar meer oog voor de premiummerken. Met de overname van The Whisky Exchange koopt Pernod Ricard zich twee decennia ervaring op beide fronten.